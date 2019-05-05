أجمل عبارات التهاني بشهر رمضان 2019

يتبادل الجميع في هذه الأوقات والساعات الفاصلة لإعلان دخول شهر رمضان المبارك، عباراتٍ من قبيل التهاني والتبريكات بحلول الشهر الفضيل، ويعكف الناس دائمًا على اختيار أجمل كلمات المعايدة لإرسالها واهدائها للأهل والأحباب والأصدقاء.

هناك العديد من نصوص رسائل ومسجات تهاني رمضان 2019 يمكنك اختيار الأجمل والأقرب إلى قلبك، فالكثير يتبادل عبارات تهاني شهر رمضان 2019 عبر مواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك وتويتر وواتس أب وانستجرام، وكالة "سوا" تستعرض لكم تلك الكلمات الرقيقة ورمضان كريم.

اللهم إني أحب عبدك هذا فيك فأحبه و بلغه شهر رمضان يا كريم.

الله يزيد هالوجه المنور نور ويعطيه من حلا الحور ويبلغه رمضان وهو مسرور .

عسى رمضانك مبارك.. وكل لحظاتك تبارك .. وجنة الخلد داري ودارك .. والنبي جاري وجارك.

قوموا وشوفوا القمر رمضان هل يا بشر بنصوم أحلى شهر نسأل الله اليسر .

أقر الله عينك في رمضان بلذة الأسحار وصحبة الأخيار ورحمة الغفار وجنة الأبرار .

بلغك الله العشر ورفع عنا وعنك الشر وأكرمك بليلة القدر وأسعدك طول الدهر.

رفع الله قدرك وفرج همك وبلغك شهر رمضان كريم الذي احبه ربك ودمت لمن يحبك .

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طهر اللة قلبك وازاح اللة همك وغفر اللة ذنبك وكثر اللة احبابك وبارك اللة عملك وفرج اللة قربك واصلح الله اهلك وسدد اللة رئيك وبارك اللة في يومك وغدك وكل رمضان وانتي بخير .

أسأل الله الذي أهل الهلال وأرسى الجبال أن يبلغك رمضان وأنت في أحسن حال.

كل ورود الربيع .. وثلوج الشتاء .. وعصافيرالدني .. تغرد لتهنيك .. بقرب رمضان.

اللهم إحفظه في رمضان لفعل الخير يا رحمان وإبعد عنه المهان ويسر عيشه بأمان.

أقرَّ الله عينك في رمضان بلذة الأسحار وصُحبة الأخيار ورحمة الغفار وجنة الأبرار.

بلغك الله الشهر وشرف الأمة بالنصر وأكرمك بليلة القدر وأسعدك مدى الدهر.

شهر رمضان قادم فاغتنمه بالإكثار من الدعاء وطول القيام وكل عام وانتم بخير.

كل عام وانت إلى الله أقرب ولفعل الطاعات أسبق وإلى الجنة أرغب.