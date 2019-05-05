شاهد: دنيا بطمة تشن هجومًا ضدّ برامج اكتشاف المواهب

شنّت الفنانة المغربية دنيا بطمة هجومًا ضدّ برامج اكتشاف المواهب الغنائية، وذلك بعد خسارة الشاب المغربي علي المديدي المشارك الأبرز في برنامج “الزمن الجميل”، وانتقدت بشدّة ما وصفته بالتجاهل الذي يتعرّض له المشاركون المغاربة دائمًا.

ونشرت بطمة صورة عبر حسابها على أنستغرام، انتقدت من خلالها ما وصفته بالحيف الذي يتعرض له المغاربة في جميع برامج اكتشاف المواهب، موضحة أنها كانت أول ضحية من خلال مشاركتها في برنامج “آراب أيدل”.

وأضافت دنيا: “كنت وسأظل من كارهي برامج الهواة التي تكسر أجنحة كل المواهب المغربية التي تشكل خطرا على باقي الزملاء وعلى فنانين في الساحة الفنية مع احترامي لكل الأصوات والمتسابقين”.

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وتابعت بطمة: "ببرنامج الزمن_الجميل ولد المغرب كان صوت فعلا من الزمن الجميل بكل ما تحمله الكلمة من معنى وفي الأخير حتى شهادة دعم لم يشهد بها بل حاز على المرتبة الرابعة.. أين المصداقية في الموضوع وفكرة تصويت ليس لها أساس من الصحة اصلا فهناك تعاطف مع كل متسابق اوضاع بلده متوتره هذا كل مافي موضوع البرامج".

وأكدت دينا أن الفوز باللقب ليس معيارا للنجاح، مضيفة بقولها: “لن استغرب فقد كنت في نفس الموقف من قبل لكن ليس اللقب معيارا للنجاح ولا شهادة احد بل الإرادة والطموح والاجتهاد الذي يجعل منك فنانا يثبت وجوده في الساحه الفنية وفي كل زمان ومكان، وذلك بحسب ما أورده موقع " القدس العربي".

وتأهل علي المديدي إلى البرايم النهائي لبرنامج “الزمن الجميل”، إلى جانب موسى صعيدي من السعودية، ومحمد شطا ابن مصر، وعمر ياسين من اليمن الفائز بلقب “فارس الزمن الجميل”.