تراند اليوم : مواعد مسلسل كلبش الجزء الثالث :مسلسل كلبش الجزء الثالث ..كلبش...

متابعيما الكرام نتابع معا اخر التطورات والمستجدات حول المسلسلات الرمضانية .وننشر لكم مواعيد جميع مسلسلات الرمضانية .وكما نششر لكممسلسل كلبش الجزء الثالث في مسلسلات الرمضانية لعام 2019 لممثل امير كرارة

مواعد مسلسل كلبش الجزء الثالث

ولقد اتم فريق العمل الخاص بمسلسل كلبش من الانتهي من تصوير الاحجاث المسلسل بالكامل .وتم تحضير مسلسل كلبش الجزء الثالث من اجل ان يتم يذاع في شهر رمضان المبارك علي قناة ON E الفضائية المصرية، يشترك في هذا العمل التلفزيوني الفنان أمير كرارة يشاركه في العمل هالة فاخر، سارة عادل، بسنت شوقي، أحمد التهامي، دينا أحمد العوضي، وانضم إلى هذا الجزء الثالث الفنانة غنوة وهي الفنانة اللبنانية والتي صورت أول مشاهد لها في المسلسل في لبنان، وسوف تكمل باقي المشاهد في هذه الأيام القليلة المقبلة

فمن المقرر عرضه عبر شبكة قناة ON E، في تمام الساعة الخامسة مساءً، على أن تكون الإعادة في الأوقات التالية، الإعادة الأولى 11 مساءً، الإعادة الثانية 5 صباحاً، الإعادة الثالثة 10 صباحاً.