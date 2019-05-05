تراند اليوم : جميع مواعيد عرض مسلسل زلزال :مسلسل زلزال

متابعيما الكرام نتابع معا اخر التطورات والمستجدات حول المسلسلات الرمضانية .وننشر لكم مواعيد جميع مسلسلات الرمضانية .وكما نششر لكم مسلسل زلزال في مسلسلات الرمضانية لعام 2019 للنجم محمد رمضان

مواعد مسلسل زلزال

وتم الانتهاء من تجهز مسلسل زلزال للنجم المصري محمد رمضان ولقد تم انتهي التصوير المسلسل ليعرض في رمضان عبر قناة DMC

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ويعرض المسلسل عبر DMC في تمام الساعة 10 مساءًا ويعاد في الخامسة صباحًا، كما يذاع المسلسل عبر فضائية DMC دراما في تمام الساعة 12 مساءًا ويعاد في 5 عصرًا.

وتدور قصة المسلسل خلال العام 1992 الذي شهد زلزال مصر الشهير وتسبب في أنهيار المنزل الذي يسكن فيه بطل العمل مع والده وذلك قبل أن يتم تسجيل ونقل ملكيته إلي العائلة، ويرفض البائع تسليم أرض البيت إلي عائلة الوالد الذي توفى جراء أنهيار المنزل.

المسلسل بطولة محمد رمضان وماجد المصري وحلا شيحة ومن تأليف عبد الرحم كمال، ومن إخراج إبراهيم فخر..