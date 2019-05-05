سيرين عبد النور وتيم الحسن يشعلان مواقع التواصل

أشعل النجمين السوري تيم الحسن واللبنانية سيرين عبد النور، مواقع التواصل الاجتماعي، وأثارا ضجّة كبيرة وجدلًا واسعًا عقب تصريح الأخيرة عن النجم الحسن الذي يشاركها بطولة مسلسل "الهيبة الحصاد" الذي سيخوض السباق الرمضاني.

وفي وقت سابق، تغزّلت "سيرين" في حسن، خلال استضافتها في لقاء تلفزيوني، قائلة إن ”تيم حسن هو الممثل الكامل في العالم العربي شكلًا وموهبة ولطافة وتمثيلًا“.

وتطرقت الفنانة اللبنانية للحديث عن مسلسل ”الهيبة الحصاد“، مشيرة إلى أنها كانت ترغب في التمثيل مع تيم حسن، لأن هناك كيمياء تجمع بينهما.

وكان ثمة جدل واسع أثير بعد الكشف عن البوستر الدعائي للمسلسل، الذي جمع بين سيرين وتيم بطريقة رومانسية، بينما علق زوج الفنانة اللبنانية على البوستر بطريقة غير متوقعة، قائلًا، ”عالشاشة أنت وسيرين، قلبي عم بيرافقكُن، الله حَب الموهوبين، انشالله الله يوَفّقكُن“.

ولاقت تصريحات سيرين عن تيم، ردود فعل واسعة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين سخروا من مغازلتها للفنان السوري بشكل دائم، متجاهلة مشاعر زوجها، وذلك بحسب ما أورده موقع "إرم نيوز".