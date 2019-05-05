مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2019 على قناة ام بي سي

كشفت قناة MBC مصر عن أنها من المقرر أن تبدأ عرض مسلسلات رمضان 2019 الحصرية على شاشتها قبل موعدها بيومين، حيث تبدأ في عرض 3 من أبرز المسلسلات، غدًا السبت، الموافق 4 مايو.

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2019:

ونشر الحساب الرسمي للقناة عبر انستجرام، الجدول الذي يضم مواعيد عرض المسلسلات، حيث من المقرر أن يبدأ بعرض مسرحية جديدة من عروض "مسرح مصر" للفنان أشرف عبد الباقي في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

ويُعرض مسلسل "قابيل" في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، وهو المسلسل الذي يلعب بطولته كل من أمينة خليل ومحمد فراج ومحمد ممدوح.

وفي تمام الـ11 مساءً يعرض مسلسل "فكرة بمليون جنيه" للفنان الكوميدي علي ربيع وصلاح عبد الله وصابرين، ويليه في تمام الثانية عشر منتصف الليل مسلسل "شقة فيصل"لكريم محمود عبد العزيز وأيتن عامر وأحمد فتحي.

وبذلك تسبق قناة MBC مصر، القنوات الأخرى في مواعيد عرض مسلسلاتها، وتقوم بعررض حلقتين من تلك المسلسلات قبل بدء شهر رمضان، أما بعض القنوات فتقوم بعرضبعض من خريطتها البرامجية مع منتصف ليل اليوم الأول من الشهر الكريم.