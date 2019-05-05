رابط: نتيجة الصف الثامن ولاية الخرطوم 2019 في السودان

أعلنت وزارة التربية والتعليم السودانية، اليوم الأحد، نتائج امتحانات شهادة الاساس للعام 2019 في ولاية الخرطوم برقم الجلوس للصف الثامن وجميع المراحل الأخرى.

نتيجة الصف الثامن ولاية الخرطوم 2019

وأكد وزير التعليم الدكتور فرح مصطفى خلال مؤتمر صحفي للاعلان عن نتائج الاساس في الخرطوم مع عدد من قيادات التعليم في الوزارة، أن ولاية الخرطوم شهدت نسبة نجاح عالية هذا العام في امتحانات شهادة الاساس ، مقارنة بالعام الماضي .

وأوضح الوزير أن الارتفاع في نسبة النجاح يأتي ضمن خطة الوزارة لرفع المستوى التعليم في الولاية وفي السودان بشكل عام وحرص المعلمين على انجاح المسيرة التعليمة فيها .

ويمكنكم الاستعلام عن نتيجة شهادة الاساس ولاية الخرطوم 2019 من خلال الرابط المرفق فذ هذه الصفحة، حصريًا من وكالة سوا الاخبارية.

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