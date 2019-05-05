استعلم عن نتيجة المرحلة الابتدائية 2019 محافظة الشرقية نهاية العام برقم الجلوس والاسم لجميع الصفوف

نتابع معكم أخبار نتيجة المرحلة الابتدائية 2019 محافظة الشرقية وسط قلق وتوتر طلاب الصف السادس الابتدائي والذين سوف ينتهوا من أداء امتحانات الابتدائية في المحافظة يوم 9 مايو الحالي، ولهذا ننشر من خلال هذا الرابط نتيجة المرحلة الابتدائية 2019 لجميع المحافظات محافظة الشرقية، إذا تم رفعها عبر الموقع المحافظة، حيث من المتوقع أن يتم إعلان نتائج ابتدائية الشرقية 2019 برقم الجلوس والاسم لجميع الصفوف بالمدارس وليس على مواقع الإنترنت.



نتيجة المرحلة الابتدائية 2019 محافظة الشرقية

حيث تجدر الإشارة إلى أنه من المتوقع إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية 2019 محافظة الشرقية خلال منتصف الشهر الحالي، بعد أن يتم الانتهاء من امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثاني وامتحانات نتائج الصف الثالث الابتدائي ونتيجة الصف الرابع الابتدائي.

وتجدر الإشارة إلى أنه من المتوقع الانتهاء من امتحانات نتيجة الصف الخامس الابتدائي والسادس ، ليتم البدء في أعمال التصحيح داخل المدارس بالتزامن مع امتحانات الترم، حيث لم تعد تضمن المرحلة الابتدائية سنوات شهادة، حيث يشار إلى أن تصحيح امتحانات الصف السادس الابتدائي ستتم داخل المدارس ولن يتم تحويلها إلى محافظة أخري.

يمكنك كتابة الاسم ورقم الجلوس في تعليق أسفل الخبر وسيتم عرض نتائج الابتدائية 2019 الترم الثاني إذا تم رفعها عبر الإنترنت.

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نتيجة ابتدائية الشرقية 2019

في إطار حرص أولياء الأمور على معرفة درجات الطلاب ونتائج المرحلة الابتدائية 2019 لجميع الصفوف بداية من الصف الثاني الابتدائي وحتى الصف السادس الابتدائي، للاطمئنان على مجهود أطفالهم طوال العام الدراسي والتعرف على أي مشكل تواجه أبنائهم في أي مادة لتقويتها خلال العام القادم.

والجدير بالذكر أنه أكد طلاب المرحلة الابتدائية الشرقية أن امتحانات نهاية العام كانت مباشرة ولم تتضمن أي أسئلة من خارج الكتاب المدرسي، ولهذا فمن المتوقع ارتفاع نتائج ابتدائية الشرقية نهاية العام، وسنقوم من خلال هذا التقرير بنشر جميع أخبار نتائج الابتدائية 2019 وروابط النتيجة في حال عرضها عبر موقع المحافظة.

نتيجة الشهادة الابتدائية بالشرقية

انتهي طلاب المرحلة الابتدائية من امتحانات الترم الأول من امتحانات المرحلة الابتدائية لجميع الصفوف.

لجميع الصفوف. من المتوقع اعتماد نتيجة ابتدائية الشرقية الأسبوع القادم.

أوشكت مدرية التربية والتعليم على الانتهاء من تصحيح ابتدائية الشرقية 2019 الترم الأول.

اقتربت اعتماد نتائج ابتدائية الشرقية 2019 الترم الأول.

نتائج الابتدائية 2019 جميع الصفوف

مديرية التربية والتعليم بالشرقية

يمكن للطلاب الحصول على نتائج الابتدائية الشرقية إذا تم رفعها من خلال الخطوات التالية :

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