منوعات

تراند اليوم : بعد اعترافات منى فاروق وشيماء المهمة عن الفيديو الإباحي.. نقيب الممثلين يفجر مفاجأة جديدة!

0 نشر
أخبار النجوم 0 تبليغ

Advertisements

فجر الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، مفاجأة جديدة عن الممثلتين وشيما الحاج، مؤكداً أنه لا علم لديه بأخبار القبض عليهما بعد اتهامهما بالظهور في فيديو فاضح.

قال زكي: "الاثنتان غير مقيدتين بجداول النقابة نهائياً"، وهذا ما أكده شعبان سعيد محامي النقابة، كاشفا بأنه طالما منى وشيما ليستا مقيدتين فليس لهما أي حقوق أو التزامات من جانب النقابة.

جاء ذلك على خلفية إلقاء قوات الأمن القبض على منى وشيما مساء أمس بعد تداول فيديو إباحي لهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي بصحبة شخص تردد أنه مخرج شهير، واعترفتا بأنهما هما بالفعل من كانتا في الفيديو، وبررتا ذلك بأن المخرج قام بالتغرير بهما، وتصويرهما لابتزازهما.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا