تراند اليوم : سجن منى فاروق وشيماء الحاج بطلتي الفيديو الإباحي

بعد اعتراف الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج أثناء التحقيقات بأنهما من ظهرتا في الفيديو الفاضح، وكشفهما أن المخرج خالد يوسف هو بطل الفيديو الإباحي، أمرت نيابة مدينة نصر بإشراف المستشار تامر العربي المحامي العام الأول، بحبس الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، في التهم الموجهة إليهما بارتكابهما فعلاً فاضحاً، على خلفية الفيديو الإباحي.



ونسبت النيابة للمتهمتين تهمة التحريض على الفسق، والإعلان عن طريق إحدى وسائل الإنترنت، طبقاً لنص المادة 14 من قانون الإعلام لسنة 1966، كما تواصل النيابة سماع أقوال المتهمتين بشأن تلك التهم.