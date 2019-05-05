تراند اليوم : مفاجأة - القبض على فتاة ثالثة في الفيديو الإباحي مع منى فاروق وشيما الحاج وتتبع شخصيات أخرى لضبطهم

ألقت الإدارة العامة لمباحث الآداب القبض على فتاة ثالثة في واقعة الفعل الفاضح المتهم فيها الممثلتان منى فاروق وشيما الحاج، قيل إنها ظهرت معهما في أحد مقاطع الفيديوهات التي حرزتها النيابة وطالبت بتفريغها.



وكشف مصدر أمني بوزارة الداخلية أنه جاري استجواب الفتاة وعمل اللازم من قبل مباحث الآداب، وإرسالها للنيابة لمباشرة التحقيقات معها.

وأضاف المصدر أن التحريات مستمرة على شخصيات أخرى لكشف تورطهم بالقضية، وهناك مأموريات أمنية لتتبعهم وضبطهم، كاشفاً أنه سيتم فحص فيديوهات فاضحة أخرى لتحديد هوية الشخصيات المتورطة فيها، وتتبعهم من قبل ضباط مباحث الآداب.