تراند اليوم : في تعليقه الأول على الفيديو الإباحي - شقيق منى فاروق يفجّر مفاجأة.. ماذا قال؟

في مفاجأة من العيار الثقيل خرج مصطفى فاروق، شقيق الممثلة منى فاروق، المتهمة بنشر الفسق بسبب الفيديو المنتشر لها، عن صمته وأبدى استياءه مما يحدث.



ونفى ما أشيع حول تبرؤ الأسرة من منى مؤكداً أنها مجرد مزايدات، وقال: "كل ما نُشر مجرد أكاذيب والحقيقة ستظهر قريباً إن شاء الله".

وكانت النيابة أمرت بحبس كل من منى فاروق وشيما الحاج 4 أيام على ذمة التحقيقات، في التهم الموجهة إليهما بارتكابهما فعلاً فاضحاً، على خلفية الفيديو الإباحي.

ونسبت النيابة للمتهمتين تهمة التحريض على الفسق، والإعلان عن طريق إحدى وسائل الإنترنت، طبقا لنص المادة 14 من قانون الإعلام لسنة 1966، كما تواصل النيابة سماع أقوال المتهمتين بشأن تلك التهم.

كما أمرت النيابة بتفريغ الفيديوهات تمهيداً لمواجهتهما بها في قضية "الفعل الفاضح".