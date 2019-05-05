تراند اليوم : ما قضية رفع الحصانة عن خالد يوسف في ملف منى فاروق وشيما الحاج

على خلفية القضية المشتعلة حالياً والتي تخص الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج والمتهمتين فيها بالفعل الفاضح واعترافهما في النيابة بأنهما من كانتا في الفيديو ومعهما مخرج شهير يقال إنه خالد يوسف، وتصريح أحد المصادر الأمنية بأنه لا يمكن القبض على الشخص الموجود بالفيديو لكونه يتمتع بالحصانة البرلمانية، قالت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة القيم بمجلس النواب، إنه لم يرد حتى الآن للجنة أي طلب لرفع الحصانة والتحقيق مع أي نائب بشأن "فيديو غير أخلاقي".



وأضافت "الهواري" في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" عبر فضائية "الرافدين"، أنه في حال تقديم أي مذكرة ستنعقد فوراً للتحقيق فيها، إلا أنه لم يرد أي شيء.