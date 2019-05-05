تراند اليوم : بالصور - والدة منى فاروق توجه رسالة لابنتها بعد سجنها في قضية الفيديو الإباحي

لحقت والدة الممثلة المصرية منى فاروق ابنتها خلال مغادرتها مقر محكمة جنح مدينة نصر بعد انتهاء جلسة تجديد حبسها مع زميلتها شيما الحاج في قضية نشر فيديو فاضح.

وقالت لابنتها أمام الحضور: "أنا وراكي يا منى وأنا معاكي"، خلال وضعها داخل سيارة شرطة تؤمنها عناصر الشرطة النسائية.

وانتهى قاضي المعارضات بالمحكمة من نظر قرار تجديد حبس الممثلتين باتهامات بالتحريض على الفسق ونشر فيديو فاضح.



وكانت الفنانتان اعترفتا أمام النيابة العامة، أنهما اللتان ظهرتا في الفيديو الإباحي، المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه شخص يقال إنه مخرج شهير.

ووجهت لمنى فاروق شيما الحاج اتهامات بارتكاب فعل فاضح، والتحريض على الفسق، ونشر فيديوهات جنسية، وأمرت نيابة أول مدينة نصر، بحبس شيما الحاج ومنى فاروق 4 أيام على ذمة التحقيقات.