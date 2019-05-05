تراند اليوم : بالفيديو محامي منى فاروق يكشف كيف قبضت عليها الشرطة

في مداخلة هاتفية ضمن برنامج "ضبط وإحضار"، الذي يعرض على فضائية "الحدث اليوم"، أكد حسين بكار محامي الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج المتهمتين بالظهور في فيديو إباحي، منى فاروق وشيما الحاج، أن قوات الأمن ألقت القبض على منى فاروق في منزلها، بعد أمر ضبط وإحضار، وأنها ظلت لمدة 24 ساعة من دون أن تعرض على النيابة وهذا أمر غير قانوني.



وأما عن الفيديو الفاضح المنتشر والمنسوب لها، قال إنه لا يمكن أن يؤكد ما إذا كان يخص موكلته أم لا، فهو ليس الجهة المسؤولة في التحقيق في الأمر، وسينتظر حتى عرضها على النيابة ومتابعة التحقيقات.

وحول ما إذا كان الشخص الموجود معهما في الفيديو شخصية مشهورة، قال بكار إن الأمر قد يكون صحيحاً ولكن لم يتم التأكد من صحة الفيديو بعد.