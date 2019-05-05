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تراند اليوم : صور امساكية شهر رمضان 2019 المانيا

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صور امساكية شهر رمضان 2019 المانيا، لان المانيا تحتوي على نسبة كبيرة من المسلمين في جميع المدن الالمانية، ومع الهجرة الكبيرة الى المانيا في السنوات الاخيرة من سوريا وفلسطين والمناطق العربية التي فيها حروب، اصبح عدد المسلمين في زيادة، ومع اقتراب شهر رمضان المبارك الذي يطل علينا خلال اسابيع قليلة، اصبح من المهم التعرف على امساكية شهر رمضان 2019 المانيا، وذلك من اجل التعرف على مواقيت الصلوات الخمسة، والتعرف على توقيت السحور وتوقيت الافطار والامساك، لذلك سوف نقوم عبر مقالنا التالي بالتعرف سويا على صور امساكية شهر رمضان 2019 المانيا وجميع المدن الالمانية تابعونا.

صور امساكية شهر رمضان المبارك 2019 في المانيا

الشهر الكريم شهر رمضان المبارك يطل علينا في السادس عشر من شهر مايو المقبل، اي يفصله عنا اسابيع قليلة، لهذا سوف نقوم عبر مقالنا بالتعرف على امساكية شهر رمضان المبارك في المانيا 2019، ليكون بمقدور المسلمين في المدن الالمانية قادرين على معرفة توقيت الصيام والافطار والسحور والصلوات الخمسة .

اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء
الأربعاء 1 16 مايو, 2019 02:59 am 01:10 pm 05:18 pm 08:47 pm 10:17 pm
الخميس 2 17 مايو, 2019 02:56 am 01:10 pm 05:18 pm 08:49 pm 10:19 pm
الجمعة 3 18 مايو, 2019 02:53 am 01:10 pm 05:19 pm 08:50 pm 10:20 pm
السبت 4 19 مايو, 2019 02:50 am 01:10 pm 05:19 pm 08:51 pm 10:21 pm
الأحد 5 20 مايو, 2019 02:48 am 01:10 pm 05:20 pm 08:52 pm 10:22 pm
الاثنين 6 21 مايو, 2019 02:45 am 01:10 pm 05:20 pm 08:54 pm 10:24 pm
الثلاثاء 7 22 مايو, 2019 02:42 am 01:10 pm 05:21 pm 08:55 pm 10:25 pm
الأربعاء 8 23 مايو, 2019 02:39 am 01:10 pm 05:21 pm 08:56 pm 10:26 pm
الخميس 9 24 مايو, 2019 02:36 am 01:11 pm 05:21 pm 08:57 pm 10:27 pm
الجمعة 10 25 مايو, 2019 02:33 am 01:11 pm 05:22 pm 08:58 pm 10:28 pm
السبت 11 26 مايو, 2019 02:30 am 01:11 pm 05:22 pm 08:59 pm 10:29 pm
الأحد 12 27 مايو, 2019 02:27 am 01:11 pm 05:23 pm 09:00 pm 10:30 pm
الاثنين 13 28 مايو, 2019 02:24 am 01:11 pm 05:23 pm 09:01 pm 10:31 pm
الثلاثاء 14 29 مايو, 2019 02:21 am 01:11 pm 05:24 pm 09:03 pm 10:33 pm
الأربعاء 15 30 مايو, 2019 02:18 am 01:11 pm 05:24 pm 09:04 pm 10:34 pm
اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء
الخميس 16 31 مايو, 2019 02:16 am 01:11 pm 05:24 pm 09:05 pm 10:35 pm
الجمعة 17 01 يونيو, 2019 02:13 am 01:12 pm 05:25 pm 09:05 pm 10:35 pm
السبت 18 02 يونيو, 2019 02:10 am 01:12 pm 05:25 pm 09:06 pm 10:36 pm
الأحد 19 03 يونيو, 2019 02:07 am 01:12 pm 05:26 pm 09:07 pm 10:37 pm
الاثنين 20 04 يونيو, 2019 02:04 am 01:12 pm 05:26 pm 09:08 pm 10:38 pm
الثلاثاء 21 05 يونيو, 2019 02:01 am 01:12 pm 05:26 pm 09:09 pm 10:39 pm
الأربعاء 22 06 يونيو, 2019 01:58 am 01:12 pm 05:27 pm 09:10 pm 10:40 pm
الخميس 23 07 يونيو, 2019 01:54 am 01:13 pm 05:27 pm 09:11 pm 10:41 pm
الجمعة 24 08 يونيو, 2019 01:51 am 01:13 pm 05:27 pm 09:11 pm 10:41 pm
السبت 25 09 يونيو, 2019 01:48 am 01:13 pm 05:28 pm 09:12 pm 10:42 pm
الأحد 26 10 يونيو, 2019 01:45 am 01:13 pm 05:28 pm 09:13 pm 10:43 pm
الاثنين 27 11 يونيو, 2019 01:42 am 01:13 pm 05:29 pm 09:13 pm 10:43 pm
الثلاثاء 28 12 يونيو, 2019 01:39 am 01:14 pm 05:29 pm 09:14 pm 10:44 pm
الأربعاء 29 13 يونيو, 2019 01:35 am 01:14 pm 05:29 pm 09:15 pm 10:45 pm
الخميس 30 14 يونيو, 2019 01:31 am 01:14 pm 05:29 pm 09:15 pm 10:45 pm
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