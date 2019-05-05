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تراند اليوم : اول ايام شهر رمضان 2019 امريكا

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نقدم لمشاهدينا الاعزاء في امريكا موعد اول ايام شهر رمضان المبارك 2019 ،وأجمعت مجموعة من الدول العربية والاجنبية ومنها الولايات المتحدة الامريكية أن أول أيام شهر رمضان هو غدا الاثنين،و أكد الدكتور ياسر عبد الهادى، أستاذ الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن رؤية هلال شهر رمضان 2019 ، ثبتت فلكيا فى مصر ومكة.

وأضاف أستاذ الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية ، أنه تم التأكد وفقاً للحسابات الفلكية التمكن من رؤية هلال شهر رمضان  2019 وأن رمضان هو يوم الاثنين.

وكشف أستاذ الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية ، أن الاستطلاع جاء بالتنسيق مع الافتاء والأمر متروك لها لتحديد الرؤية الشرعية للهلال.

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