السعودية: معهد الإدارة يستقبل طلبات الالتحاق بالبرامج التدريبية

أعلن معهد الإدارة العامة عن فتح باب الالتحاق بالبرامج التدريبية في مركز المعهد في الرياض وفروعه في مكة المكرمة وعسير والمنطقة الشرقية.

ويستقبل معهد الإدارة طلبات الانتساب عبر فروعه النسائية بالرياض والمنطقة الشرقية ومنطقة مكة المكرمة، خلال الفصل الأول للعام التدريبي القادم 1440/1441هـ، ويستمر باب الترشيح مفتوحاً حتى نهاية دوام يوم الخميس 24 /10/1440هـ. حيث سيبدأ التدريب يوم الأحد 9/1/1441هـ الموافق 8/9/2019م.

وطلب المعهد من الراغبين والراغبات في الالتحاق بالبرامج التدريبية من منسوبي ومنسوبات الأجهزة الحكومية الاطلاع على قائمة البرامج التدريبية الموجودة في موقع المعهد الإلكتروني، واختيار المناسب منها حسب شروط القبول الموضحة.

كما يفتح المعهد باب التقديم للالتحاق ببرامجه الإعدادية لحملة الشهادة الثانوية للفصل الدراسي الأول للعام التدريبي القادم 1440/1441هـ، اعتباراً من يوم الأحد27/10/1440هـ الموافق 30/6/2019م. وذلك عبر الموقع الإلكتروني للمعهد. ويشمل التقديم البرامج المنفذة في المركز الرئيسي للمعهد بالرياض وفروعه بمنطقة مكة المكرمة والمنطقة الشرقية والفرع النسوي بالرياض.

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ومن المقرر أن ينفذ المعهد في مركزه الرئيسي بالرياض، برامج: الإحصاء التطبيقي وإدارة البيانات، إدارة مكاتب القيادات الإدارية، صنع وتحليل السياسات العامة، العلاقات العامة والاتصال المؤسسي، المراجعة الداخلية، مكافحة الفساد، الأمن السيبراني، الدبلوم العالي للعلوم القانونية – مسار القانون الجنائي، الدبلوم العالي للعلوم القانونية –مسار قانون الأعمال، الدبلوم العالي للعلوم القانونية – مسار القانون الدولي العام، الدبلوم العالي للعلوم القانونية – مسار القانون الإداري، تطوير الموارد البشرية، حوكمة الميزانية العامة، إدارة تقنية المعلومات، الإدارة المحلية.

وفي فرع المعهد بمنطقة مكة المكرمة، سيتم تنفيذ برامج: تطوير الموارد البشرية، المراجعة الداخلية، إدارة تقنية المعلومات، الإدارة المحلية، إدارة مكاتب القيادات الإدارية.

وفرع المعهد بالمنطقة الشرقية، سيتم تنفيذ برنامج إدارة مكاتب القيادات الإدارية. أما في الفرع النسائي بالرياض، فسيتم تنفيذ برامج: المراجعة الداخلية، الأمن السيبراني، إدارة مكاتب القيادات الإدارية، العلاقات العامة والاتصال المؤسسي، تطوير الموارد البشرية، إدارة تقنية المعلومات، وفقاً لـ "الرياض".