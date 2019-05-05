مسلسلات رمضان 2019: القنوات الناقلة لمسلسل خمسة ونص ومواعيد العرض

تدور أحداث مسلسل خمسة ونص والذي ستبث أولى حلقاته خلال الساعات المقبلة ويأتي ضمن قائمة مسلسلات رمضان 2019، حول قصة حب مليئة بالصراعات بين حبيبين، كما وأعلنت عدد من القنوات الناقلة له عن مواعيد عرض المسلسل.

أعلنت عدد من القنوات عن إذاعتها للمسلسل اللبناني خمسة ونص المقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني لهذا العام تزامنًا مع بدء أيام شهر رمضان المبارك، وسوف يعرض المسلسل على كل من قناة MBC4 وقناة MTV اللبنانية وقناة السومرية وقناة رؤيا الأردنية خلال أيام شهر رمضان 2019، حسب نبأ حصري.

يشار إلى أن "خمسة ونص" بطولة الفنانة نادين نسيب نجيم والفنانيين قصي خولي ومعتصم النهار، ويدخل ضمن قائمة مسلسلات رمضان 2019، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن مواعيد عرض حلقات المسلسل خلال الساعات القادمة.