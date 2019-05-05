مسلسلات رمضان 2019: مسلسلات قناة الحياة تشهد الإثارة والغموض

ساعات قليلة تفصلنا عن قدوم شهر رمضان، والذي تتسابق القنوات الفضائية لعرض أبرز مسلسلاتها على الشاشات، ولكن تحتل قناة الحياة نصيب الأسد في عرض أبرز المسلسلات والتي تتمحور أحداثها حول الإثارة والغموض في طرح المواضيع خلال رمضان 2019.

أبرز مسلسلات رمضان 2019على قناة الحياة :

برنامج هاني في الألغام

وهو أحد برامج المقالب التي يقوم بها الفنان هاني رمزي، وذلك بعد أن تمكن من تحقيق نجاح كبير خلال السنوات الماضية، إذ يرغب المشاهدون في رؤية الفنانين في أسوأ وأصدق حالاتهم.

مسلسل علامة استفهام

يقوم بدور البطولة النجم محمد رجب، وتدور أحداث المسلسل حول شخصية نوح الشواف، وهو شاب سكندري ثري له ماضٍ خفي، تتغير شخصيته، ويشارك “رجب” البطولة ميرهان حسين وإدوارد وجيهان خليل، والفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة والفنانة نورهان.

مسلسل لآخر نفس

وهو الذي تقوم ببطولته النجمة ياسمين عبد العزيز ويشاركها فتحي عبد الوهاب، وهو مسلسل به الكثير من الأكشن، إذ تشهد أحداثه بعض الأعمال الإرهابية، ويتم قتل زوج ياسمين عبد العزيز، بينما تُتّهم هي بقتل لواء شرطة.

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مسلسل هوجان

يقوم بدور البطولة محمد إمام والذي قام مؤخرًا بعمل عدد من المسلسلات الدرامية الناجحة، ويشاركه كريم محمود عبد العزيز وأسماء أبو اليزيد وعبير صبري، وهوجان هو شاب يعيش في منطقة شعبية ويمتلك قدرات خارقة، وهو الذي يقوم بتجسيد دوره محمد إمام.

البرنسيسة بيسة

هو مسلسل كوميدي تقوم فيه الفنانة مي عز الدين بتجسيد شخصيتين، الأولى فتاة شعبية والثانية شخصية الجدة، الفتاة ترث من عمها إلا أن يظهر ابن عمها الذي يرى أنه الأحق بالميراث، أما الجدة فتثير عدد من المشكلات، حتى أن الأسرة تفكر في إلحاقها بدار مسنين.

طلقة حظ

هو مسلسل كوميدي يقوم ببطولته مصطفى خاطر وتشاركه آيتن عامر وأحمد ماهر، وتدور أحداثه حول موظف حكومي اسمه عبد الصبور، يرعي أسرته إلا أن المسلسل يشهد أحداثًا تغير من مسار حياته، حسب نبأ حصري.

ويشار إلى أن رمضان 2019، يشهد حالة من المنافسة الشديدة بين نجوم الفن والقنوات الفضائية.