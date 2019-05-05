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تراند اليوم : صور امساكية شهر رمضان 2019 فرنسا

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صور امساكية شهر رمضان 2019 فرنسا الجديدة، هذه الامساكية التي بامكان المسلمين في المدن الفرنسية التعرف على مواقيت الصلوات الخمسة، والتعرف على توقيت السحور، وتوقيت الافطار، حيث تختلف امساكية شهر رمضان من دولة لاخرى وذلك بسبب دوائر الطول والعرض التي يتم عبرها احتساب الوقت والزمن، لذلك سوف نقوم في هذه الجمهورة بتوفير امساكية شهر رمضان المبارك 2019 في فرنسا، ليتم التحضير لاستقبال الشهر المبارك خلال اسابيع قليلة، حيث يهل علينا الشهر المبارك في السادس عشر من شهر مايو 2019، وسوف نضع بين ايديكم صور امساكية شهر رمضان 2019 فرنسا.

صور امساكية شهر رمضان المبارك 2019 في فرنسا

اعزائي الزوائر الكرام سوف نقوم بنشر مواقيت الصلاة الخاصة بامساكية شهر رمضان المبارك 2019، لكي تكونوا على علم كامل بمواقيت الصلاة المختلفة من صلاة الفجر، وصلاة الظهر، وصلاة العصر، وصلاة المغرب،وصلاة العشاء، وموعد السحور، وموعد الافطار، لذلك تابعونا عبر هذه الجمهورة للحصول على صور امساكية شهر رمضان 2019 فرنسا لجميع المدن الفرنسية.

اليوم رمضان ميلادي الفجر الظهر العصر المغرب العشاء
الأربعاء 1 16 مايو, 2019 03:50 am 01:37 pm 05:41 pm 09:06 pm 10:36 pm
الخميس 2 17 مايو, 2019 03:48 am 01:37 pm 05:42 pm 09:08 pm 10:38 pm
الجمعة 3 18 مايو, 2019 03:46 am 01:37 pm 05:42 pm 09:09 pm 10:39 pm
السبت 4 19 مايو, 2019 03:43 am 01:37 pm 05:42 pm 09:10 pm 10:40 pm
الأحد 5 20 مايو, 2019 03:41 am 01:37 pm 05:43 pm 09:11 pm 10:41 pm
الاثنين 6 21 مايو, 2019 03:39 am 01:37 pm 05:43 pm 09:12 pm 10:42 pm
الثلاثاء 7 22 مايو, 2019 03:37 am 01:37 pm 05:44 pm 09:13 pm 10:43 pm
الأربعاء 8 23 مايو, 2019 03:35 am 01:37 pm 05:44 pm 09:14 pm 10:44 pm
الخميس 9 24 مايو, 2019 03:33 am 01:37 pm 05:44 pm 09:15 pm 10:45 pm
الجمعة 10 25 مايو, 2019 03:31 am 01:38 pm 05:45 pm 09:16 pm 10:46 pm
السبت 11 26 مايو, 2019 03:29 am 01:38 pm 05:45 pm 09:17 pm 10:47 pm
الأحد 12 27 مايو, 2019 03:27 am 01:38 pm 05:45 pm 09:18 pm 10:48 pm
الاثنين 13 28 مايو, 2019 03:25 am 01:38 pm 05:46 pm 09:19 pm 10:49 pm
الثلاثاء 14 29 مايو, 2019 03:23 am 01:38 pm 05:46 pm 09:20 pm 10:50 pm
الأربعاء 15 30 مايو, 2019 03:22 am 01:38 pm 05:47 pm 09:21 pm 10:51 pm
اليوم رمضان ميلادي الفجر الظهر العصر المغرب العشاء
الخميس 16 31 مايو, 2019 03:20 am 01:38 pm 05:47 pm 09:22 pm 10:52 pm
الجمعة 17 01 يونيو, 2019 03:18 am 01:38 pm 05:47 pm 09:23 pm 10:53 pm
السبت 18 02 يونيو, 2019 03:17 am 01:39 pm 05:48 pm 09:24 pm 10:54 pm
الأحد 19 03 يونيو, 2019 03:15 am 01:39 pm 05:48 pm 09:25 pm 10:55 pm
الاثنين 20 04 يونيو, 2019 03:14 am 01:39 pm 05:48 pm 09:25 pm 10:55 pm
الثلاثاء 21 05 يونيو, 2019 03:12 am 01:39 pm 05:49 pm 09:26 pm 10:56 pm
الأربعاء 22 06 يونيو, 2019 03:11 am 01:39 pm 05:49 pm 09:27 pm 10:57 pm
الخميس 23 07 يونيو, 2019 03:10 am 01:40 pm 05:49 pm 09:28 pm 10:58 pm
الجمعة 24 08 يونيو, 2019 03:08 am 01:40 pm 05:50 pm 09:28 pm 10:58 pm
السبت 25 09 يونيو, 2019 03:07 am 01:40 pm 05:50 pm 09:29 pm 10:59 pm
الأحد 26 10 يونيو, 2019 03:06 am 01:40 pm 05:50 pm 09:30 pm 11:00 pm
الاثنين 27 11 يونيو, 2019 03:05 am 01:40 pm 05:51 pm 09:30 pm 11:00 pm
الثلاثاء 28 12 يونيو, 2019 03:04 am 01:41 pm 05:51 pm 09:31 pm 11:01 pm
الأربعاء 29 13 يونيو, 2019 03:04 am 01:41 pm 05:51 pm 09:31 pm 11:01 pm
الخميس 30 14 يونيو, 2019 03:03 am 01:41 pm 05:52 pm 09:32 pm 11:02 pm
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