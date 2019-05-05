تراند اليوم : صور امساكية شهر رمضان 2019 الصومال

صور امساكية شهر رمضان 2019 الصومال، رمضان في كافة البلاد الإسلامية له من الطقوس والشعائر ما يجعله مختلفاً عن غيره من الشهور الهجرية ولهذا نجد الكثير ينتظره على احر من الجمر لكي يُقبل فيه على الله تاركاً خلفه كل الهموم ومقلعاً عن كل الذنوب التي تراكمت في الشهور الماضية لكي ينتهز هذه الفرصة في التقرب إلى الله لكي يمحوها ويخرج من هذا الشهر مغفوراً له وفقاً لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أوله بركة وأوسطه رحمة وآخره عتق من النار، فكلنا نتوق لأن نعتق من النار ونلقى الله بقلب سليم خالي من الشوائب والذنوب، وبالعودة لموضوعنا الرئيسي وهو صور امساكية شهر رمضان 2019 الصومال التي كما باقي الدول تدون مواعيد الآذان الخاصة بالصلوات الخمس بما فيها الإمساك والإفطار.

امساكية رمضان 2019 الصومال

على الرغم مما يعانيه الأهل في الصومال من ظروف قاسية إلا انهم يحرصوا على اداء الفرائض بما فيها الصيام فهم يلتزمون فيما تحدد من مواعيد للإمساك والإفطار وفقاً للشريعة الإسلامية مع ملاحظة وجود فروق في المواقيت بسيطة بين المدن المختلفة في دولة الصومال، وهذه هي صور امساكية شهر رمضان 2019 الصومال

يوم الهجري الميلادي الامساك الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء الثلاثاء 1 15 مايو 4:47 4:57 6:20 12:44 4:01 7:07 8:21 الاربعاء 2 16 4:47 4:57 6:20 12:44 4:01 7:07 8:22 الخميس 3 17 4:46 4:56 6:20 12:44 4:02 7:08 8:22 الجمعة 4 18 4:46 4:56 6:20 12:44 4:02 7:08 8:23 السبت 5 19 4:45 4:55 6:20 12:44 4:03 7:08 8:23 الاحد 6 20 4:45 4:55 6:19 12:44 4:03 7:08 8:24 الاثنين 7 21 4:45 4:55 6:19 12:44 4:04 7:09 8:24 الثلاثاء 8 22 4:44 4:54 6:19 12:44 4:04 7:09 8:24 الاربعاء 9 23 4:44 4:54 6:19 12:44 4:05 7:09 8:25 الخميس 10 24 4:44 4:54 6:19 12:44 4:05 7:10 8:25 الجمعة 11 25 4:44 4:54 6:19 12:44 4:05 7:10 8:26 السبت 12 26 4:43 4:53 6:18 12:44 4:06 7:10 8:26 الاحد 13 27 4:43 4:53 6:18 12:44 4:06 7:11 8:27 الاثنين 14 28 4:43 4:53 6:18 12:45 4:07 7:11 8:27 الثلاثاء 15 29 4:43 4:53 6:18 12:45 4:07 7:11 8:27 الاربعاء 16 30 4:43 4:53 6:18 12:45 4:08 7:12 8:28 الخميس 17 31 4:42 4:52 6:18 12:45 4:08 7:12 8:28 الجمعة 18 1 يونيو 4:42 4:52 6:18 12:45 4:08 7:12 8:29 السبت 19 2 4:42 4:52 6:18 12:45 4:09 7:13 8:29 الاحد 20 3 4:42 4:52 6:18 12:45 4:09 7:13 8:29 الاثنين 21 4 4:42 4:52 6:18 12:46 4:10 7:13 8:30 الثلاثاء 22 5 4:42 4:52 6:18 12:46 4:10 7:13 8:30 الاربعاء 23 6 4:42 4:52 6:18 12:46 4:10 7:14 8:31 الخميس 24 7 4:42 4:52 6:18 12:46 4:11 7:14 8:31 الجمعة 25 8 4:42 4:52 6:18 12:46 4:11 7:14 8:31 السبت 26 9 4:42 4:52 6:18 12:47 4:11 7:15 8:32 الاحد 27 10 4:42 4:52 6:19 12:47 4:12 7:15 8:32 الاثنين 28 11 4:42 4:52 6:19 12:47 4:12 7:15 8:32 الثلاثاء 29 12 4:42 4:52 6:19 12:47 4:12 7:16 8:33 الاربعاء 30 13 4:42 4:52 6:19 12:47 4:13 7:16 8:33

كانت هذه الصورة الوحيدة المتوفرة حتى اللحظة يفما يخص صور امساكية شهر رمضان 2019 الصومال، والتي من المنتظر ان نتحصل على المزيد منها في الفترة القريبة القادمة مع بدء العد التنازلي لدخول شهر رمضان حيث تبادر الكثير من الجهات لإصدار امساكية شهر رمضان 2019 من أجل التعريف بنفسها وبعروضها التجارية إستغلالاً لحرص الجميع على إقتناء إمساكية شهر رمضان للتعرف على مواعيد الصلاة وكذلك مواعيد الامساك والافطار.