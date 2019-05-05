تراند اليوم : امساكية رمضان 2019 مكة توقيت صلاة المغرب مكة

امساكية رمضان 2019 مكة توقيت صلاة المغرب مكة، تعتبر مدينة مكة المكرمة أهم المدن الإسلامية لكونها تحتوي على قبلة المسلمين والتي يتجه نحوها كافة المسلمين في صلواتهم كما أنها فيها البيت الحرام الذي يقصده كافة المسلمين من أجل تأدية فريضة الحج، وفيها أجواء رمضانية في غاية الجمال وهو ما يجعل الكثير يقصدها في شهر رمضان لتأدية العمرة والصلاة في الحرم المكي خلف أئمة الحرم.

مكه هي البلد الامين والتي ذكرت في القران الكريم حيث تعتبر مكه المكرمه مدينة مقدسة لدى المسلمين، بها المسجد الحرام، والكعبة التي تعد قبلة المسلمين في صلاتهم.

نظرا لكبر مساحه مكه تاتي الفروق وتوضح وسوف نسرد اليكم ادناه امساكيه الصوم بدقه عاليه ومتناهيه كالاتي :

موعد اذان المغرب في مكة

جاءت امساكية رمضان 2019 مكة توقيت صلاة المغرب مكة لهذا العام فيما يخص اذان المغرب في أول أيام رمضان في تمام الساعة السادسة والثانية وخمسون دقيقة بينما تصل في آخر أيام رمضان لحد الساعة السابعة وأربعة دقائق وفقاً لما جاء في امساكية رمضان 2019 مكة.

يوم الهجري الميلادي الامساك الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء الاربعاء 1 16 مايو 4:08 4:18 5:42 12:17 3:34 6:52 8:52 الخميس 2 17 4:08 4:18 5:42 12:17 3:34 6:53 8:53 الجمعة 3 18 4:07 4:17 5:41 12:17 3:34 6:53 8:53 السبت 4 19 4:06 4:16 5:41 12:17 3:34 6:54 8:54 الاحد 5 20 4:06 4:16 5:41 12:17 3:33 6:54 8:54 الاثنين 6 21 4:05 4:15 5:40 12:17 3:33 6:55 8:55 الثلاثاء 7 22 4:05 4:15 5:40 12:17 3:33 6:55 8:55 الاربعاء 8 23 4:04 4:14 5:40 12:17 3:33 6:55 8:55 الخميس 9 24 4:04 4:14 5:39 12:18 3:33 6:56 8:56 الجمعة 10 25 4:04 4:14 5:39 12:18 3:32 6:56 8:56 السبت 11 26 4:03 4:13 5:39 12:18 3:32 6:57 8:57 الاحد 12 27 4:03 4:13 5:39 12:18 3:32 6:57 8:57 الاثنين 13 28 4:03 4:13 5:39 12:18 3:32 6:58 8:58 الثلاثاء 14 29 4:02 4:12 5:38 12:18 3:33 6:58 8:58 الاربعاء 15 30 4:02 4:12 5:38 12:18 3:33 6:58 8:58 الخميس 16 31 4:02 4:12 5:38 12:18 3:34 6:59 8:59 الجمعة 17 1 يونيو 4:01 4:11 5:38 12:19 3:35 6:59 8:59 السبت 18 2 4:01 4:11 5:38 12:19 3:35 7:00 9:00 الاحد 19 3 4:01 4:11 5:38 12:19 3:36 7:00 9:00 الاثنين 20 4 4:01 4:11 5:38 12:19 3:36 7:00 9:00 الثلاثاء 21 5 4:01 4:11 5:38 12:19 3:37 7:01 9:01 الاربعاء 22 6 4:01 4:11 5:38 12:19 3:37 7:01 9:01 الخميس 23 7 4:00 4:10 5:38 12:20 3:38 7:02 9:02 الجمعة 24 8 4:00 4:10 5:38 12:20 3:38 7:02 9:02 السبت 25 9 4:00 4:10 5:38 12:20 3:38 7:02 9:02 الاحد 26 10 4:00 4:10 5:38 12:20 3:39 7:03 9:03 الاثنين 27 11 4:00 4:10 5:38 12:20 3:39 7:03 9:03 الثلاثاء 28 12 4:00 4:10 5:38 12:21 3:40 7:03 9:03 الاربعاء 29 13 4:00 4:10 5:38 12:21 3:40 7:04 9:04 الخميس 30 14 4:00 4:10 5:38 12:21 3:40 7:04 9:04

كانت هذه المعلومات التي تحصلنا عليها حول امساكية رمضان 2019 مكة توقيت صلاة المغرب مكة وهي معلومات دقيقة وصحيحة يمكنكم الإعتماد عليها في شهر رمضان.