تراند اليوم : موعد اذان المغرب فى القاهرة .. إمساكية رمضان 2019

موعد اذان المغرب فى القاهرة .. امساكية رمضان 2019، سيطل علينا عما قريب شهر رمضان المبارك بكل ما فيه من طقوس وعبادات تجلعنا قريبين من الله سبحانه وتعالى فنتلوا القرآن الكريم ونصلي التراويح وقيام الليل ونصوم طول النهار، ففي القاهرة الكثير من الأجواء الرمضانية الجميلة التي تجعل الكثير يقبل على قضاء شهر رمضان فيها ومن هنا يأتي السؤال حول موعد اذان المغرب فى القاهرة .. امساكية رمضان 2019.

من دواعي سرورنا نحن فريق عمل موقع الجمهور الرائد ان نطلعكم علي مواقيت الصلاه وامساكيه شهر رمضان وخاصه لهذا اليوم وذلك لضروره معرفتنا باوقات الصلوات الخمسه ابتداءا من صلاه الفجر وحتي صلاه العشاء وذلك ليكون صومنا مقبولا وصحيحا دون شائبا او شك بشيء من ناحيه الوقت مع مراعاتنا لفروق التوقيت في المناطق المتعدده برغم هذه الفروق تكون بسيطه ولا تكون غير دقائق قليله معدوده ولكنها تؤخذ بالحسبان حتي ناخذ الاجر كاملا والصيام السليم والموفق باذن الله ونسال القبول لنا ولكمونترككم الان ومواقيت الصلاه علي النحو التالي :

موعد اذان المغرب فى القاهرة

سنتعرف على موعد اذان المغرب فى القاهرة .. امساكية رمضان 2019، والتي جاءت وفقاً لما أعلن عنه من مواعيد امساك وافطار وغيرها من الصلوات في رمضان 2019، وهي كاملة كما يلي :

الفجر : 3:10

الظهر : 11:51

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العصر : 3:28

المغرب : 6:43

العشاء : 8:12

كانت هذه المواعيد التي حملتها امساكية رمضان 2019 لمدينة القاهرة العاصمة المصرية، وهي التي قدمناها لكم في موضوعنا موعد اذان المغرب فى القاهرة .. امساكية رمضان 2019.