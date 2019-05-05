تراند اليوم : إمساكية رمضان 2019 جازان موعد اذان المغرب في السعودية

نقدم لكم مع اقتراب شهر رمضان المبارك امساكية رمضان 2019 جازان موعد اذان المغرب في السعودية، والتي جاءت وفقاً لحساب أم القرى، متضمنة مواعيد الصلوات الخمس وكذلك مواعيد الإمساك لشهر رمضان 2019 جازان.

جازان تقع اٌقصى الجنوب الغربي للمملكة العربية السعودية كما انها بمثابه العاصمة الإدارية لمنطقة جازان ويوجد بها ميناء جازان وكذلك المطار الإقليمي وبسبب موقعها الجغرافي المميز جعلها ممراً هاماً للقوافل .

موعد اذان المغرب في جازان

هذه هي امساكية رمضان 1439 جازان موعد اذان المغرب في السعودية والتي تحصلنا عليها وقدمناها لكم في موضوعنا هذا لكي تكونوا على إطلاع مسبق على موعد اذان المغرب في السعودية وغيرها من الصلوات في جازان.

يوم الهجري الميلادي الامساك الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء الاربعاء 1 16 مايو 4:08 4:18 5:38 12:06 3:20 6:34 8:34 الخميس 2 17 4:07 4:17 5:38 12:06 3:21 6:34 8:34 الجمعة 3 18 4:07 4:17 5:38 12:06 3:22 6:35 8:35 السبت 4 19 4:06 4:16 5:38 12:06 3:22 6:35 8:35 الاحد 5 20 4:06 4:16 5:37 12:06 3:23 6:36 8:36 الاثنين 6 21 4:06 4:16 5:37 12:06 3:23 6:36 8:36 الثلاثاء 7 22 4:05 4:15 5:37 12:06 3:24 6:36 8:36 الاربعاء 8 23 4:05 4:15 5:37 12:07 3:24 6:37 8:37 الخميس 9 24 4:05 4:15 5:36 12:07 3:25 6:37 8:37 الجمعة 10 25 4:04 4:14 5:36 12:07 3:25 6:37 8:37 السبت 11 26 4:04 4:14 5:36 12:07 3:26 6:38 8:38 الاحد 12 27 4:04 4:14 5:36 12:07 3:26 6:38 8:38 الاثنين 13 28 4:03 4:13 5:36 12:07 3:27 6:38 8:38 الثلاثاء 14 29 4:03 4:13 5:36 12:07 3:27 6:39 8:39 الاربعاء 15 30 4:03 4:13 5:36 12:07 3:28 6:39 8:39 الخميس 16 31 4:03 4:13 5:36 12:07 3:28 6:39 8:39 الجمعة 17 1 يونيو 4:03 4:13 5:36 12:08 3:29 6:40 8:40 السبت 18 2 4:03 4:13 5:36 12:08 3:29 6:40 8:40 الاحد 19 3 4:02 4:12 5:35 12:08 3:30 6:40 8:40 الاثنين 20 4 4:02 4:12 5:35 12:08 3:30 6:41 8:41 الثلاثاء 21 5 4:02 4:12 5:35 12:08 3:31 6:41 8:41 الاربعاء 22 6 4:02 4:12 5:36 12:08 3:31 6:41 8:41 الخميس 23 7 4:02 4:12 5:36 12:09 3:31 6:42 8:42 الجمعة 24 8 4:02 4:12 5:36 12:09 3:32 6:42 8:42 السبت 25 9 4:02 4:12 5:36 12:09 3:32 6:42 8:42 الاحد 26 10 4:02 4:12 5:36 12:09 3:32 6:43 8:43 الاثنين 27 11 4:02 4:12 5:36 12:09 3:33 6:43 8:43 الثلاثاء 28 12 4:02 4:12 5:36 12:10 3:33 6:43 8:43 الاربعاء 29 13 4:02 4:12 5:36 12:10 3:33 6:44 8:44 الخميس 30 14 4:02 4:12 5:36 12:10 3:34 6:44 8:44

فيما يخص امساكية رمضان 1439 جازان موعد اذان المغرب في السعودية كانت هذه المواعيد الدقيقة الخاصة بهذا الشهر الفضيل والتي قدمناها لكم بشكل كامل.