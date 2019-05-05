تراند اليوم : إعلامية مصرية: ضربت زوجي وسببت له عاهة مستديمة في منطقة حساسة...

اعترفت الإعلامية المصرية ياسمين الخطيب، باعتدائها على أحد أزواجها السابقين، مؤكدى أنها سببت له عاهة مستديمة في يده بعد إصابته في منطقة الأعصاب الحساسة.
وأثارت تصريحات الإعلامية المصرية الجدل والفضول في الوقت نفسه، بسبب هذه التصريحات الجريئة التي أدلت بها خلال مقابلاتها التلفزيونية مع الإعلامية راغدة شلهوب ضمن برنامج "قطعوا الرجالة"، ما دفع كثيرين للتخمين بأنه المخرج خالد يوسف.
وتحدثت الخطيب حول حياتها الشخصية خلال الحلقة التي أذيعت على فضائية النهار، وكشفت عن تعرضها للضرب على يد أحد أزواجها السابقين دون أن تذكر هويته، وقالت أنها تسببت له بعاهة مستديمة وأخذت بحقها منه، حيث قامت بضربه بمرآة مكسورة على يده أدت إلى إصابة أصابعه في منطقة الأعصاب وهي منطقة حساسة.
وأضافت ياسمين الخطيب أن ما فعلته شيء لا تندم عليه إطلاقًا، حيث أنه في كل مرة سينظر إلى يده سيتذكرها وهذا أمر يسعدها جدًا، وأوضحت فيما بعد أن الغيرة هي سبب رئيسي لأغلب الخلافات التي وقعت بينها وبين أزواجها السابقين مؤكدة أنها "مش بتاعة حد" بحسب تعبيرها.
وكانت ياسمين الخطيب، اعترفت بزواجها عرفيًا من المخرج المصري خالد يوسف، بعد تسريب صور لهما في أوضاع حميمية، ما دفعها إلى الإسراع بالاعتراف بزواجهما.