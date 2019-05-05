السعودية تعلن الإثنين أول أيام شهر رمضان

أعلنت المملكة العربية السعودية يوم الإثنين أول أيام شهر رمضان 2019 بعد تعذر رؤية هلال رمضان أمس السبت، بسبب السحب الركامية الممطرة.

وأخفقت رؤية هلال رمضان في شقراء شمال منطقة الرياض بسبب غروب القمر فلكياً الساعه 6:02 أي قبل غروب الشمس بـ29 دقيقة.

وكانت المحكمة العليا لرؤية الهلال قد دعت، مساء السبت 29 من شهر شعبان 1440هـ، وإبلاغ أقرب محكمة ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير، فإن لم يُر، تُجرى رؤية الهلال مساء اليوم التالي الأحد الموافق 30 من شهر شعبان، حسب تقويم أم القرى 29 من شهر شعبان، وفقاً لقرار المحكمة العليا عنه، بحسب "مصراوي".