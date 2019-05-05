حسني مبارك يحتفل مع عائلته بعيد ميلاده الـ 91

ظهر الرئيس المصري السابق حسني مبارك مع زوجته سوزان مبارك وحفيده عمر في صورة شرها أحد المواقع المصرية والتي تمثل أول ظهور لمبارك من شقته عقب تنحيه عن الحكم في مصر عام 2011.

وجاءت الصورة بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاد حسني مبارك الـ 91 مع عائلته في الرابع من مايو حيث ظهر حفيده عمر علاء حسني مبارك إلى جانبه برفقة زوجته سوزان مبارك.





وكان الرئيس المصري حسني مبارك قد تنحى عن الحكم في 11 فبراير من العام 2011، بعد احتجاج الشعب المصري في ثورة 25 يناير المصرية، ضد نظامه، وكان آخر ظهور له أمام عدسات الكاميرا أثناء مثوله أمام محكمة الجنايات لإدلائه بشهادته في قضية اقتحام السجون، بحسب " اليوم 24".