تراند اليوم : هيفا وهبي تخطف الأنظار بالأسود القصير

1 2 أحدثت النجمة هيفا وهبي ضجة في أوساط محبيها ومتابعيها بعد أن خضعت لجلسة تصوير خاصّة أطلّت فيها بلوك مميّز وماكياج مختلف. Advertisements وأظهر الفستان القصير الذي ارتدته وهبي خلال الجلسة، قوامها الرشيق ومنحنيات جسدها خصوصاً خصرها النحيل. كما بدا واضحاً جمال ساقيها حيث إرتدت في إطلالتها "Boots" تصل فوق الركبة . ونالت الصور إعجاب المتابعين الذين أشادوا بالإطلالات اللافتة التي تظهر فيها هيفا دائماً والمختلفة عن بعضها البعض.

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