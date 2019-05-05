“وزاره التربيه والتعليم” تعلن فتح باب التقدم للمدارس “المصرية اليابانية”...

– “وزاره التربيه والتعليم ” ….فتحت باب التقديم للمدارس المصريه اليابانيه ‘ للعام الدراسي الجديد (2019/2020) وذلك يوم الاربعاء الماضي 1 مايو 2019.

– حيث ان التقديم سوف يكون الكترونيا الي 35 مدرسه في 21 محافظه وذلك في صفوف (kg1,kg2,الصف الاول الابتدائي,الصف الثاني الابتدائي) وفقا لمجموعه من الشروط والمعايير هي :

1-يجب أن يكون ولى الأمر والطفل مصريي الجنسية.

2-تقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية يكون عبر البوابة الإليكترونية فقط وهو إجراء خاص بالمدارس المصرية اليابانية التي سيتم تشغيلها العام الدراسي 2019/2020 علي ألا تطبق هذه القواعد علي أي مدارس أخري تابعة لوزارة التربية والتعليم ولن يتم قبول أى طلبات للتقدم بأى وسيلة أخرى أو بعد المواعيد المحددة او تم تقديمها قبل الميعاد المحدد وتتساوى الفرص لجميع الطلبات المقدمة بغض النظر عن أولوية التسجيل.

3-لغة التدريس فى المدارس هى اللغة الانجليزية.

4-المنهج المستخدم فى هذه المدارس هو المنهج الدراسي المصري الجديد 2019-2020 بالاضافة الى أنشطة “التوكاتسو” كأنشطة أساسية.

المصروفات وسن القبول بالمدارس اليابانيه :

1ـ بالنسبة لرياض الأطفال kg1” المستوى الأول من سن 4 سنوات حتى 5 سنوات إلا يوم واحد.

2ـ بالنسبة لرياض الأطفال kg2“، من 5 سنوات حتى 6 سنوات إلا يوم واحد.

3ـ بالنسبة للصف الأول الابتدائى، من 6 سنوات حتى 7 سنوات إلا يوم واحد.

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4ـ بالنسبة للصف الثانى الابتدائى من 7 سنوات حتى 8 سنوات إلا يوم واحد.

5ـ لا يجوز الاستثناء من شرط السن الموضح بالبنود السابقة تحت أي مسمى.

6ـ يشترط الالتزام بالإقامة في المنطقة المحيطة بالمدرسة المتقدم إليها وفقًا للعنوان المثبت ببطاقة الرقم القومى لولى الأمر أو أى مستند رسمى يرجع تاريخه إلى ما قبل الإعلان بمدة لا تقل عن 6 أشهر يثبت الإقامة فى النطاق المطلوب.

7ـ تكون الأولوية في القبول للطلاب الأقرب في السكن للمدرسة المتقدم إليها فى حالة المفاضلة بينهم.

8ـ وقد تم وضع شرط الإقامة في المنطقة المحيطة بالمدرسة نظراً لتعديل جدول اليوم الدراسى بالمدرسة ليزيد عن المواعيد السابقة بمدة لا تقل عن ساعة كاملة لضمان تطبيق المجموعة الكاملة لأنشطة التوكاتسو بداية من العام الدراسى 2019/.2020.

9ـ سيقوم ولى الأمر بالتوقيع على إقرار بموافقته على أى تغيرات في جدول اليوم الدراسى بما يتناسب مع مستويات تنفيذ الأنشطة في أي وقت.

10ـ تبلغ مصروفات المدارس المصرية اليابانية مبلغ شامل 8 آلاف و800 جنيه (8800) بالإضافة إلى 2000 جنيه أنشطة، بإجمالى مبلغ 10 آلاف و800 جنيه (10,800) مصرى للطالب، بالإضافة تكلفة الزى المدرسى وتطبيق التواصل للطلاب الجدد فقط.

11ـ سوف تكون تلك المبالغ قابلة للزيادة وفقا للقواعد والاحكام التي ستقرها وزارة التربية والتعليم قبل بداية كل عام دراسى بموجب قرار وزارى يصدر من السلطة المختصة.

ويمكن لولي الامر التقد من هنا.

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