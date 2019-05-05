تراند اليوم : ليلة الشك الجزائر 2019 .. ليلة الشك رمضان 2019 الجزائر

ليلة الشك الجزائر 2019 قائمة اسماء ليلة الشك رمضان 2019 الجزائر يصادف غداً الاثنين اول ايام رمضان في الجزائر 2019، يتسائل الكثيرين عن الموعد الرسمي لشهر رمضان المبارك اول ايام رمضان 2019 في الجزائر والسعودية ومصر والاردن وفلسطين وجميع الدول العربية فلكيا وهجريا ، حيث نرصد لكم اليوم التوقيت الرسمي لأول أيام شهر رمضان المبارك للعام 2019-1440 في جميع الدول العربية لجميع الباحثين عن موعد شهر رمضان المبارك للعام 2019. موعد رمضان فلكيا وهجريا :- طبقا للحسابات الفلكية الدقيقة والصحيحة شهر شعبان 1440 سيكون كامل العدة حيث سيتعذر فى ليلة الشك رؤية هلال رمضان حيث سيكون المتمم لشهر شعبان هو يوم الاثنين وعليه سيكون أول أيام رمضان 2019 فى السعودية والكويت والإمارات والبحرين ومعظم دول العالم هو يوم الاثنين 6 مايو 2019. هذا ويتقدم موقعنا للأمة العربية والاسلامية بالتهنئة القلبية الحارة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك ، سائلين المولي عز وجل أن يعيده علينا بالخير واليمن والبركات.