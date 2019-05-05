نتائج الصف السادس الابتدائي 2019 برقم الجلوس الترم الثاني روابط استعلام جميع المحافظات

نتائج الصف السادس الابتدائي 2019، منذ أن أنهى طلبة وطالبات الصف السادس الابتدائي امتحانات الفصل الدراسي الثاني الخاصة بهم في جميع محافظات مصر، وهم يسيطر عليهم هاجس واحد وهو موعد ظهور النتائج الخاصة بهم، حيث أنه قد قام طلبة وطالبات الشهادة الابتدائية بالمحافظات بالتقدم لأداء اختباراتهم في جميع المواد.

نتائج الصف السادس الابتدائي 2019

وقد استغرقت الامتحانات ٥ أيام ومنذ أن تم الانتهاء من أداء أخر امتحان لهم وقد بدأ لجان الكنترول في وزارة التربية والتعليم المصرية على الفور في عمليات التصحيح ورصد الدرجات لأوراق الطلبة والطالبات، وقد جاءت العينة العشوائية التي تم تصحيحها مبشرة وتنبئ بزيادة نسب النجاح مقارنة بالعام الماضي، وفور أن يعلن الكنترول انتهاء أعماله سيتم رفع النتائج لوزير التربية والتعليم المصري لإعتمادها والإعلان عن أسماء أوائل الجمهورية من جميع المحافظات.

روابط الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي 201

ويمكن الحصول على نتائج الشهادة الابتدائية محافظة القاهرة من خلال رابط بوابة التعليم المصرية بعد أن يتم إتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني التابع لمحافظتك من الروابط المرفقة بالأسفل.

إختيار المحافظة التابع لها مدرسة الطالب.

إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب وإسم الطالب.

نتيجة ابتدائية القاهرة

نتيجة ابتدائية الإسكندرية

نتيجة ابتدائية الجيزة

نتيجة ابتدائية القليوبية

نتيجة ابتدائية المنيا

نتيجة ابتدائية المنوفية

نتيجة ابتدائية الشرقية

نتيجة ابتدائية كفر الشيخ

نتيجة ابتدائية البحيرة

نتيجة ابتدائية الغربية

نتيجة ابتدائية الدقهلية

نتيجة ابتدائية الإسماعيلية

نتيجة ابتدائية قنا

نتيجة ابتدائية أسيوط

نتيجة ابتدائية أسوان

نتيجة ابتدائية دمياط

نتيجة ابتدائية الأقصر

نتيجة ابتدائية مرسی مطروح

نتيجة ابتدائية السويس

نتيجة ابتدائية البحر الأحمر

نتيجة ابتدائية شمال سيناء

ومن المعروف أن الشهادة الابتدائية تمثل أهمية كبيرة بالنسبة للطلاب وأولياء أمورهم حيث إنها مرحلة انتقالية، فيودع فيها الطالب المرحلة الابتدائية وينتقل للمرحلة الإعدادية وهي مرحلة دراسية مختلفة أكثر انفتاحاً عن المرحلة الابتدائية، وأشمل وأكبر في المواد الدراسية لذلك تلقى اهتماماً كبيراً من قبلهم، مع أطيب التمنيات بالنجاح والتوفيق.

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