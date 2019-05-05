إن فترة الاختبارات من الأوقات الصعبة التي يمر بها الطلاب جميع ، أن الطلاب يعانون من النسيان والكسل وتشتت الأفكار وعدم القدرة على التركيز بشكل جيد ، ففي هذه الفترة يجب أن يكون الطلاب على استعداد كبير لـ فترة الاختبارات ، لانها تكون حصاد للعام الدراسي والمجهود ، فهناك العديد من النصائح التى تساعد التذكر وعدم النسيان.

نصائح للطلاب أثناء فترة الاختبارات :

يجب أن يكون لديك وقت كافي للمذاكرة والدراسة لتتمكن من الدراسة بشكل وافي ، فلا تنتظر إلى آخر الوقت حتى لا تجلب لنفسك الضغط. النوم بشكل كافٍ حتى يتمكن الطلاب من التركيز والقدرة على الاستيعاب. يجب أن يكون هناك مكان مناسب للمذاكرة وهادئ ومريح ويساعد على التركيز والمذاكرة. ممارسة الرياضة تساعد على تدفق الدم داخل الجسم ، مما يساعد الطالب أثناء فترة الاختبارات. حل أسئلة الامتحانات السابقة. يجب أن يكون هناك أوقات للراحة حتى يسترخي العقل بعض الوقت. تناول الطعام الصحي لأنه يساعد على التركيز كما أنه يمد الجسم بالطاقة ، فيجيب تناول الطعام قبل الامتحان. شرب الماء بشكل دائم لأنه يعمل على ترطيب الجسم بشكل مناسب مما يساعده على التركيز أثناء المذاكرة. يجب أن يكون هناك جدول للمذاكرة أثناء فترة الاختبارات لأنه يساعد على تنظيم الوقت بشكل جيد. الدراسة مع الآخرين طريقة من الطرق التي تساعد على التركيز في المذاكرة. تقسيم المواد وإعطاء وقت كاف لكل مادة. استخدام أقلام تلوين لبعض الكلمات الهامة أثناء المذاكرة ، فهذا يساعد على التركيز. يجب استخدام وسائل التحفيز على المذاكرة أثناء فترة الاختبارات، مثل المكافئة عند الانتهاء من الجزء المخصص في اليوم. عدم وجود أشياء ملهية عن المذاكرة مثل التلفاز أو الهاتف. تحديد المهام الخاصة بكل يوم مع عدم تضيع الوقت وإنهاء المطلوب في الوقت المحدد وعدم تأجيله. استخدام الكتابة في المذاكرة أثناء فترة الاختبارات، فهي طريقة فعالة للمذاكرة بشكل أسرع وعدم النسيان.

الخاتمة :

إن فترة الاختبارات من الفترات الصعبة التي تمر على الطلاب لذلك يجب استخدام هذة النصائح حتى تساعد لطلاب على المذاكرة بشكل أسرع وعدم النسيان ويكون لديه القدرة على التذكر بشكل جيد عند الاختبار.

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