نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة القاهرة برقم الجلوس الترم الثاني رابط استعلام مباشرة عبر رابط...

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة القاهرة، حالة من القلق والترقب تسيطر على محافظة القاهرة في انتظار ظهور النتائج الخاصة بالفصل الدراسي الأول لطلبة وطالبات الشهادة الإعدادية، فمن المعروف أن المرحلة الإعدادية تمثل أهمية كبيرة بالنسبة لكلا من الطلبة والطالبات وأولياء أمورهم، وذلك لأنها ختام مرحلة التعليم الأساسي في حياة الطالب داخل جمهورية مصر العربية.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة القاهرة

كما أنه ينتقل الطالب في المرحلة التالية للمرحلة الثانوية والتي يتم تأهيله من خلالها لدراسة ما يحبه ويجد نفسه به بشكل كبير وهي مرحلة الجامعة، لذلك يولي الطلبة والطالبات أهتمامهم الخاص بالنتائج الخاصة بالشهادة الإعدادية، وقد بدأت الامتحانات بالفعل، وسوف تستمر لمدة أسبوع، ومن المعروف أن النتائج تستغرق أسبوع حتى تظهر للطلبة والطالبات، وحتى هذا الوقت تستمر عمليات البحث عن النتائج.

رابط استعلام نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة القاهرة

ومن الجدير بالذكر انه كان المقرر أن تبدأ أعمال الكنترول على الفور منذ انتهاء الامتحانات ولكن قد أتت أجازة عيد الشرطة ليتم تأجيل بداية أعمال الكنترول حتى بداية الأسبوع القادم، ومن المقرر أن يتم إنجاز أعمال التصحيح ورصد الدرجات في اسرع وقت ليتم إنهاء حالة القلق والترقب التي يعيشها الطلبة والطالبات، وقد صرحت وزارة التربية والتعليم أنه يمكن لطلبة وطالبات الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة الحصول على النتائج فور ظهورها واعتمادها من قبل محافظ القاهرة برقم الجلوس من خلال موقع مديرية التربية والتعليم، بالتوفيق للجميع.

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