تراند اليوم : امساكية رمضان 2019 تونس .. صور امساكية شهر رمضان 2019...

نُقدم عبر موقع الخليج 365 صور امساكية شهر رمضان 2019 في تونس، وحسب حسابات دائرة البحوث الفلكية في تونس والدول اعربية والإسلامية فإن موعد شهر رمضان المبارك سيكون في تاريخ 17/5/2019، وكانت الدائرة الفلكية في المملكة العربية السعودية تعقب هلال شهر رمضان المُبارك وبناءاً على ذلك حددت تاريخ وموعد إستقبال شهر رمضان في السعودية وليبيا وفلسطين والمغرب وتونس والجزائر والأردن، وغيرها من الدول العربية والإسلامية، وباشرت في حينها وزارات الأوقاف في البلاد العربية المَذكورة بِطباعة إمساكية شهر رمضان المُبارك، وتم تعميمها ونشرها في المساجد ودور العبادة والأماكن العامة في البلاد.

وينتظر المسلمون في كل مكان بدء الشهر الفضيل لإحياء النفحات الإيمانية، المُتمثلة في السحور، والصلوات والعبادات، وتأدية الطاعات بمختلف أشكالها، والتي يتسابق فيها المُسلمين من أجل كسب الأجر والثواب والفوز برضى الله سُبحانه وتعالى، ويتميز شهر رمضان عن غيره من الشهور الأخرى، بأن نفحاته تُنقي قلب المسلم من الشوائب، ويزيد من عزيمته وإرادته على التخلص من اللذات والشهوات ومتاع الدنيا، وتَسود صفة التسامح بين المُسلمين، وتنتهي الخصومات والعداوات.

امساكية شهر رمضان المبارك 2019 في تونس

إنتشرت عبر منصات التواصل الإجتماعي في تونس والبلدان العربية والإسلامية الاُخري، صورة إمساكية شهر رمضان المبارك للعام الجديد 2019، والتي ننشرها لكم في الأسفل.