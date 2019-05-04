تراند اليوم : امساكية رمضان ٢٠١٩ الامارات ..صور امساكية شهر رمضان 2019 الامارات

امساكية رمضان ٢٠١٩ الامارات صور إمساكية شهر رمضان 2019 الإمارات ، حيث أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في دولة الإمارات العربية المُتحدة، تباعاًى مع وزارات الأوقاف في الدول العربية الأخرى، امساكية شهر رمضان للعام الجديد 2019، مُرفق بها الأيام بالتاريخ الهجري والميلادي ومواعيد الصلوات الخمس خلال شهر رمضان المُبارك.

وبدأ العد التنازلي لإستقبال شهر الخير والبركة، الذي يُقبل علينا خلال أيام قليلة، ويستعد المسلمون في شتى بقاع المعمورة إلى إستقبال خير أيام السنة، وهي أيام شهر رمضان المُبارك، شهر العبادات والصلوات وكسب الحسنات وإزالة الذنوب، شهر العفو والغفران، فيه يفتح الله سبحانه وتعالى أبواب السماوات، ويتقبل دُعاء عباده الصالحين.

وإمساكية شهر رمضان توزع على المسلمون في أولى أيام الشهر الفضيل، حيث يتعرفون من خلالها على مواعيد الصلوات حسب مواقيت الدول العربية والإسلامية، وكذلك موعد وتاريخ صلاة عيد الفطر المُبارك، الذي يُقبل علينا في نهاية شهر رمضان المُبارك، هُنا نستعرض لحضراتكم صور امساكية شهر رمضان 2019 في الإمارات.

امساكية شهر رمضان 2019 في الامارات

أصدرت وزارات الأوقاف في جميع البلاد العربية إمساكيات شهر رمضان المُبارك، وقامت بتوزيعها على سُكانها في المساجد والمكاتب ودور النشر وغيرها من الأماكن، وحسب ما أعلنت دائرة البحوث الفلكية في دولة الإمارات العربية المُتحدة، فإن أول أيام شهر رمضان المُبارك سيكون يوم 17 يونيو حُزيران 2019، فيما يلي إمساكية شهر رمضان المبارك في الإمارات.