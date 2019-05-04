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تراند اليوم : امساكية رمضان 2019 تركيا .. صور امساكية شهر رمضان 2019...

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امساكية رمضان 2019 تركيا صور امساكية شهر رمضان 2019 تركيا ، حيث ان الدولة التركية من الدول الاسلامية التي ينتشر فيها الاسلام بشكل كبير، والاغلبية مسلمة، وهناك العديد من المدن والقرى التركية لا يستطيعون الحصول على امساكية الشهر الفضيل رمضان قبل بدءه، فهناك اسابيع قليلة تفصلنا عن شهر رمضان المبارك، وسوف نقوم عبر مقالنا هذا بتنزيل صور امساكية شهر رمضان 2019 تركيا، وذلك لكي يكون باستطاعت الجميع التعرف على توقيت السحور وتوقيت الافطار وتوقيت الامساك، وايضا ليكونوا على علم بمواعيد الصلوات الخمسة في شهر رمضان المبارك، لذلك تابعونا للحصول على صور امساكية شهر رمضان 2019 تركيا.

صور امساكية شهر رمضان 2019 في تركيا

نضع بين ايديكم متابعينا الكرام جدول امساكية شهر رمضان 2019 في تركيا، لكي يستطيع المسلمون في تركيا التعرف على موعد صلاة الفجر، وموعد صلاة الظهر، وموعد صلاة العصر، وموعد صلاة المغرب،وموعد صلاة العشا،وموعد السحور، وموعد الافطار وموعد الامساك، لكي يستطيع الجميع الاستعداد جيدا لهذا الشهر المبارك الذي يهل علينا بخيره وبركته خلال اسابيع قليلة، تابعونا للحصول على صور امساكية شهر رمضان 2019 تركيا.

اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء
الاثنين 1 06 مايو, 2019 03:22 am 12:18 pm 04:11 pm 07:23 pm 08:53 pm
الثلاثاء 2 07 مايو, 2019 03:20 am 12:18 pm 04:11 pm 07:24 pm 08:54 pm
الأربعاء 3 08 مايو, 2019 03:18 am 12:18 pm 04:12 pm 07:25 pm 08:55 pm
الخميس 4 09 مايو, 2019 03:17 am 12:18 pm 04:12 pm 07:26 pm 08:56 pm
الجمعة 5 10 مايو, 2019 03:15 am 12:18 pm 04:12 pm 07:27 pm 08:57 pm
السبت 6 11 مايو, 2019 03:13 am 12:18 pm 04:13 pm 07:28 pm 08:58 pm
الأحد 7 12 مايو, 2019 03:12 am 12:18 pm 04:13 pm 07:29 pm 08:59 pm
الاثنين 8 13 مايو, 2019 03:10 am 12:17 pm 04:13 pm 07:30 pm 09:00 pm
الثلاثاء 9 14 مايو, 2019 03:08 am 12:17 pm 04:13 pm 07:31 pm 09:01 pm
الأربعاء 10 15 مايو, 2019 03:07 am 12:17 pm 04:14 pm 07:32 pm 09:02 pm
الخميس 11 16 مايو, 2019 03:05 am 12:18 pm 04:14 pm 07:33 pm 09:03 pm
الجمعة 12 17 مايو, 2019 03:04 am 12:18 pm 04:14 pm 07:34 pm 09:04 pm
السبت 13 18 مايو, 2019 03:02 am 12:18 pm 04:15 pm 07:35 pm 09:05 pm
الأحد 14 19 مايو, 2019 03:01 am 12:18 pm 04:15 pm 07:36 pm 09:06 pm
الاثنين 15 20 مايو, 2019 02:59 am 12:18 pm 04:15 pm 07:36 pm 09:06 pm
اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء
الثلاثاء 16 21 مايو, 2019 02:58 am 12:18 pm 04:15 pm 07:37 pm 09:07 pm
الأربعاء 17 22 مايو, 2019 02:56 am 12:18 pm 04:16 pm 07:38 pm 09:08 pm
الخميس 18 23 مايو, 2019 02:55 am 12:18 pm 04:16 pm 07:39 pm 09:09 pm
الجمعة 19 24 مايو, 2019 02:54 am 12:18 pm 04:16 pm 07:40 pm 09:10 pm
السبت 20 25 مايو, 2019 02:52 am 12:18 pm 04:17 pm 07:41 pm 09:11 pm
الأحد 21 26 مايو, 2019 02:51 am 12:18 pm 04:17 pm 07:42 pm 09:12 pm
الاثنين 22 27 مايو, 2019 02:50 am 12:18 pm 04:17 pm 07:43 pm 09:13 pm
الثلاثاء 23 28 مايو, 2019 02:49 am 12:18 pm 04:17 pm 07:43 pm 09:13 pm
الأربعاء 24 29 مايو, 2019 02:48 am 12:18 pm 04:18 pm 07:44 pm 09:14 pm
الخميس 25 30 مايو, 2019 02:47 am 12:19 pm 04:18 pm 07:45 pm 09:15 pm
الجمعة 26 31 مايو, 2019 02:46 am 12:19 pm 04:18 pm 07:46 pm 09:16 pm
السبت 27 01 يونيو, 2019 02:45 am 12:19 pm 04:19 pm 07:47 pm 09:17 pm
الأحد 28 02 يونيو, 2019 02:44 am 12:19 pm 04:19 pm 07:47 pm 09:17 pm
الاثنين 29 03 يونيو, 2019 02:43 am 12:19 pm 04:19 pm 07:48 pm 09:18 pm
الثلاثاء 30 04 يونيو, 2019 02:42 am 12:19 pm 04:19 pm 07:49 pm 09:19 pm
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