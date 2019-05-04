تراند اليوم : شذى تدافع عن منى فاروق .. ولمن قالت:" "اتقي الله في بنات الناس"؟

رفضت المطربة شذى الهجوم الشديد الذي تعرضت له منى فاروق بعد القبض عليها عقب تداول مقطع فيديو إباحي يجمعها بالمخرج خالد يوسف.



وكتبت شذى من خلال حسابها على "فيسبوك" : "من منكم بلا خطيئة فليرجمها بحجر ..احنا مش ملائكة و كل واحد فينا ربنا ساتره اللي عمره ما غلط يروح يحاسب منى فاروق و يغلطها مبقولش ان اللي حصل صح بس بجد استفزني كم الواعظين اللي بيهاجموا البنت اتقوا الله و احمدوا ربنا على نعمه الستر، و رسالة للاستاذ اللي مش هينفع اكتب اسمه علشان العيش و الملح و الصداقة و علشان كمان قرايبه اصحابي جدا ..إتقي الله في بنات الناس ".

وأضافت: "في بيوت بتعلم اولادها ميتنازلوش عن مبادئهم مهما كانت المغريات و في ناس بتنسى تحط القاعدة دي بطلوا تستغلوا حاجه البنات الصغيرة لشهرة او لفلوس او لنجاح و تسوموهم".

واختتمت:" الفن ده المفروض انه مهنة راقية كفاية بقا تشويه فيها بتصرفاتكو غير المسؤولة".

وعبّر الكثيرون من متابعي شذى عن إعجابهم الشديد بجرأتها في الكشف عن رأيها بهذه القضية المثيرة للجدل.