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تراند اليوم : شذى تدافع عن منى فاروق .. ولمن قالت:" "اتقي الله في بنات الناس"؟

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رفضت المطربة شذى الهجوم الشديد الذي تعرضت له بعد القبض عليها عقب تداول مقطع فيديو إباحي يجمعها بالمخرج .

وكتبت شذى من خلال حسابها على "فيسبوك" : "من منكم بلا خطيئة فليرجمها بحجر ..احنا مش ملائكة و كل واحد فينا ربنا ساتره اللي عمره ما غلط يروح يحاسب منى فاروق و يغلطها مبقولش ان اللي حصل صح بس بجد استفزني كم الواعظين اللي بيهاجموا البنت اتقوا الله و احمدوا ربنا على نعمه الستر، و رسالة للاستاذ اللي مش هينفع اكتب اسمه علشان العيش و الملح و الصداقة و علشان كمان قرايبه اصحابي جدا ..إتقي الله في بنات الناس ".

وأضافت: "في بيوت بتعلم اولادها ميتنازلوش عن مبادئهم مهما كانت المغريات و في ناس بتنسى تحط القاعدة دي بطلوا تستغلوا حاجه البنات الصغيرة لشهرة او لفلوس او لنجاح و تسوموهم".

واختتمت:" الفن ده المفروض انه مهنة راقية كفاية بقا تشويه فيها بتصرفاتكو غير المسؤولة".

وعبّر الكثيرون من متابعي شذى عن إعجابهم الشديد بجرأتها في الكشف عن رأيها بهذه القضية المثيرة للجدل.

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