رمضان 2019: تعرف على برامج المقالب ومن أبرزها رامز في الشلال

يشهد رمضان 2019 منافسة قوية في برامج المقالب والتي يتابعها جمهور كبير من الدول العربية وتعرض على شاشات التلفزيون بعد الافطار مباشرة ، أبرز هذه البرامج هو برنامج رامز في الشلال الذي يقدمه الإعلامي المصري رامز جلال.

تعرفوا معنا على تفاصيل

5 برامج مقالب سترافق المشاهدين طيلة رمضان 2019 ، والقنوات العارضة لها:

برنامج "رامز في الشلال" يترقب المشاهدين برنامج رامز جلال في شهر رمضان 2019 والذي سيحمل عنوان "رامز في الشلال" وسيتم عرضه على شاشة "MBC" مصر حيث يتقمص رامز جلال دور "غوريلا" متوحشة لبث الرعب في نفوس ضيوفه.

ترتكز فكرة البرنامج على اصطحاب الضيف الى جزيرة في شرق آسيا، ثم يتم إيهامه بأنه يغرق على متن قارب في إحدى الجزر بأندونيسيا، ومعه شخص من فريق البرنامج، ويحاول الضحية السباحة إلى جزيرة قريبة لينجو بحياته، لكن بعد وصوله إلى الجزيرة يفاجئ بأن الجزيرة تغرق هي أيضا، ووسط كل ذلك . ً

الرعب تظهر له غوريلا (يتقمص دورها رامز جلال) ليزداد الموقف تأزما

برنامج "هاني في الألغام" الفنان المصري هاني رمزي يطل في شهر رمضان 2019 على المشاهدين ببرنامج مقالب "هاني في الألغام"، وتعد فكرة البرنامج الذي سيعرض عبر شاشة الحياة مبتكرة، وهي من إنتاج محمد عبد الحميد ووائل علي.

تعتمد احداث برنامج "هاني في الألغام" على استقطاب الضيف لإحدى المناطق الصحراوية بالصحراء الغربية وتحديدا منطقة "سيوه"، ليفاجئ الضيف بوقوعه في حقل ألغام، لتبدأ بعدها أحداث المقلب.

برنامج "الزفة 3" برنامج المقالب "الزفة 3 "يحضر هذا الموسم ايضا ببطله النجم عبد الرحمن مالك، وسيتم بث البرنامج الذي يتولى إخراجه محمد عادل، على شبكة قنوات النهار المصرية

فكرة "الزفة 3 "تتمحور حول مكيدة يدبرها فريق عمل البرنامج مع زوج ضد زوجته "الضحية"، ويتحاور معها حول علاقتها بزوجها، ويتوقف تصوير الحلقة لكي تتمكن (الزفة) من السير دون إعاقة التصوير وفي أثناء دخول زفة الزوج الوهمية تراه زوجته الضحية فتصاب بالذهول وتبدأ الأحداث بالتصاعد.

برنامج "فيلم رعب" وبعيدا عن الضيوف النجوم، ينفذ القائمون على برنامج "فيلم رعب" المقالب في المواطنين سواء في الشارع أو أماكن مغلقة، وهو من تقديم المطرب أكمل رسلان، الذي يقوم بنفسه بتنفيذ مشاهد رعب قاسية من خلال مشاهد لجثث أو مومياوات، ويتم بث البرنامح عبر قناة صدى البلد.

برنامج "الدور على مين" الجمهور على موعد مع الموسم الثاني من برنامج "الدور على مين ؟"، وهو النسخة العربية من البرنامج الكوميدي الأكثر مشاهدة في بريطانياWhose " "Anyway It Is Line ،وسيعرض على قناة TeN في شهر رمضان 2019.

ويقدم البرنامج الفنان سامح حسين مع مجموعة من المواهب والنجوم الشباب، وترتكز فكرته على تقديم مجموعة الألعاب المعتمدة على الخيال والارتجال مع ما يترافق ذلك من الكوميديا والمواقف المفاجئة وغير المنطقية.

وتحظى برامج المقالب في شهر رمضان 2019 بمتابعة كبيرة من الجمهور العربي وما يصاحبها من انتقادات لاذعة من قبل النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ما بين مؤيد ومعارض لفكرة هذه البرامج.