صور تهاني رمضان 2019 في الدول العربية والإسلامية

تعذرت رؤية هلال شهر رمضان في السعودية، السبت. وبالتالي يكون الاثنين فلكيا هو أول أيام شهر رمضان، حيث لم تساعد أجواء المنطقة الوسطى على رصد الهلال بسبب وجود سحب ركامية رعدية ممطرة.

وأخفقت رؤية هلال رمضان في شقراء شمال منطقة الرياض بسبب غروب القمر فلكيا الساعه 6:02 أي قبل غروب الشمس بـ29 دقيقة.

وكانت المحكمة العليا لرؤية الهلال قد دعت، مساء السبت 29 من شهر شعبان 1440هـ، وإبلاغ أقرب محكمة ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير، فإن لم يُر، تُجرى رؤية الهلال مساء اليوم التالي الأحد الموافق 30 من شهر شعبان، حسب تقويم أم القرى 29 من شهر شعبان، وفقا لقرار المحكمة العليا عنه.

وفي وقت سابق، توقع الرائي عبدالله الخضيري، وفقاً للحسابات الفلكية، أن غرة رمضان ستكون يوم الاثنين القادم الموافق 6 مايو 2019، حيث إن الهلال في يوم الأحد الموافق 5 مايو2019، سيتأخر في الغروب عن الشمس بما يزيد عن نصف ساعة.

وتتوقف رؤيته على عوامل كثيرة، أهمها العوالق التي تُعيق الرؤية من سحب وغبار وبخار ورياح مثيرة، لذا "سيكون يوم الاثنين 6 مايو غرة رمضان المبارك فلكياً إن شاء الله".