تراند اليوم : تعرف علي اول ايام رمضان 1440 السعودية : اول ايام...

الخليج 365-السعودية

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أعلنت محكمة العليا في المملكة العربية السعودية تعذر رؤية هلال شهر رمضان المبارك للعام 1440-2019 في جميع منصات الرؤية في محافظات السعودية .

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وأكدت المحكمة أن غدا الأحد المتمم لشهر شعبان ويكون يوم الاثنين أول ايام شهر رمضان المبارك في المملكة العربية السعودية .

كما وتقدمت المحكمة العيا بأحر التهاني والتبريكات للأمة العربية والاسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ، سائلين المولى عز وجل أن يعيده على الأمة العربية والاسلامية بالخير واليمن والبركات .

تعرف على موعد أول ايام شهر رمضان المبارك في جميع الدول العربية للعام 2019 من خلال الرابط التالي .