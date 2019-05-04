تراند اليوم : موعد أول ايام شهر رمضان المبارك في جميع الدول العربية...

الخليج 365-الدول العربية

متابعينا الكرام ننشر لكم موعد أول ايام شهر رمضان المبارك في جميع الدول العربية للعام 2019 ,أول ايام شهر رمضان المبارك

اول يوم في رمضان 2019 / 1440 السعودية :-

المملكة العربية السعودية أكدت أنها ستقوم مساء اليوم بالرؤية العلمية لهلال شهر رمضان المبارك ، وعليه سيتم تحديد موعد أول أيام شهر رمضان المبارك ، فإنه في حال تم رؤيته اليوم سيكون أول أيام شهر رمضان المبارك للعام 1440 في المملكة العربية السعودية غداً الأحد ، وفي حال تعذرت الرؤية اليوم فأن أول أيام شهر رمضان المبارك الاثنين 6 مايو في السعودية ويوم الاحد آخر أيام شهر شعبان .

اول يوم في رمضان 2019 / 1440 فلسطين :-

الافتاء الفلسطينية أعلنت أنها ستقوم مساء الاحد بالرؤية العلمية لهلال شهر رمضان المبارك ، وعليه سيتم تحديد موعد أول أيام شهر رمضان المبارك ، فإنه في حال تم رؤيته الاحد سيكون أول أيام شهر رمضان المبارك للعام 1440 في فلسطين الاثنين القادم ، وفي حال تعذرت الرؤية الاحد فأن أول أيام شهر رمضان المبارك الثلاثاء7 مايو في فلسطين و الاثنين آخر أيام شهر شعبان .

اول يوم في رمضان 2019 / 1440 تركيا :-

أعلنت مؤسسة الشؤون الدينية في تركيا أن أول أيام شهر رمضان المبارك للعام 2019 في تركيا هو يوم الاثنين الموافق 6 مايو 2019 .

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واكدت المؤسسة أنها تعتمد على الحسابات الفلكيّة للتعرف على موعد رمضان ، مهنئةً جميع المسلمين في تركيا بحلول شهر رمضان المبارك للعام 2019 .

اول يوم في رمضان 2019 / 1440 مصر :-

الافتاء المصرية أعلنت أنها ستقوم مساء الاحد بالرؤية العلمية لهلال شهر رمضان المبارك ، وعليه سيتم تحديد موعد أول أيام شهر رمضان المبارك ، فإنه في حال تم رؤيته الاحد سيكون أول أيام شهر رمضان المبارك للعام 1440 في مصر الاثنين القادم ، وفي حال تعذرت الرؤية الاحد فأن أول أيام شهر رمضان المبارك الثلاثاء7 مايو في مصر و الاثنين آخر أيام شهر شعبان .

اول يوم في رمضان 2019 / 1440 أمريكيا :-

المركز الإسلامي في واشنطن أعلنت أنها ستقوم مساء الاحد بالرؤية العلمية لهلال شهر رمضان المبارك ، وعليه سيتم تحديد موعد أول أيام شهر رمضان المبارك ، فإنه في حال تم رؤيته الاحد سيكون أول أيام شهر رمضان المبارك للعام 1440 في امريكا الاثنين القادم ، وفي حال تعذرت الرؤية الاحد فأن أول أيام شهر رمضان المبارك الثلاثاء7 مايو في امريكا و الاثنين آخر أيام شهر شعبان .

اول يوم في رمضان 2019 / 1440 السودان :-

الافتاء السودانية أعلنت أنها ستقوم مساء الاحد بالرؤية العلمية لهلال شهر رمضان المبارك ، وعليه سيتم تحديد موعد أول أيام شهر رمضان المبارك ، فإنه في حال تم رؤيته الاحد سيكون أول أيام شهر رمضان المبارك للعام 1440 في السودان الاثنين القادم ، وفي حال تعذرت الرؤية الاحد فأن أول أيام شهر رمضان المبارك الثلاثاء7 مايو في السودان و الاثنين آخر أيام شهر شعبان .

اول يوم في رمضان 2019 / 1440 الاردن :-

الافتاء الاردنية أعلنت أنها ستقوم مساء الاحد بالرؤية العلمية لهلال شهر رمضان المبارك ، وعليه سيتم تحديد موعد أول أيام شهر رمضان المبارك ، فإنه في حال تم رؤيته الاحد سيكون أول أيام شهر رمضان المبارك للعام 1440 في الاردن الاثنين القادم ، وفي حال تعذرت الرؤية الاحد فأن أول أيام شهر رمضان المبارك الثلاثاء7 مايو في الاردن و الاثنين آخر أيام شهر شعبان .