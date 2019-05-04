تراند اليوم : امساكية رمضان 2019 – 1440 :أول أيام رمضان وموعد آذان...

متابعينا الكرام ننشر لكم امساكية رمضان 2019 – 1440– موعد أول أيام رمضان وموعد آذان المغرب والفجر وعدد ساعات الصوم

وتستعد جميع الدول العربية والأمة الإسلامية في مصر والسعودية والأردن والكويت والإمارات والعديد من دول العالم استقبال شهر رمضان يطل علينا شهر رمضان بنفحات الرحمة والمغفرة والتوبة، حيث يعد شهر رمضان من أفضل شهور العام، ويأتي معه البركة والعافية والمال وتكثر فيه أعمال الخيرات يتجمع فيه الأمة الإسلامية في كل مكان لاداء الصلوات والكثير من القيم الدينية مثل التسامح والحب والتقرب الشديد إلى الله حيث يسعى المسلمون في كل مكان لمعرفة موعد بداية شهر رمضان المبارك حيث ينتظر الكثير حول العالم والوطن العربي استطلاع هلال شهر رمضان الكريم.

موعد أول أيام رمضان وموعد آذان المغرب والفجر

وفقاً للحسابات الفلكية في معاهد البحوث، قامت بتحديد موعد أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 2019، ليبدأ يوم الاثنين 6 مايو 2019، وأن الخامس من مايو 2019 هو المتمم لشهر شعبان، وسيتم التأكيد عند استطلاع هلال شهر رمضان الكريم فى فى التاسع والعشرين من شهر شعبان الموافق السبت 4 مايو 2019 أعاده الله علينا وعلى جميع الدول العربية والأمة الإسلامية باليمن والخيروالبركات.

وبذلك سيبدأ موعد أذان المغرب في اول ايام شهر رمضان في تمام الساعة 6:35 مساءً الى ان يصل موعد أذان المغرب آخر يوم في شهر رمضان في تمام الساعة 6:52 مساءً،وبذلك ينتهي شهر رمضان يوم الإثنين الموافق 3 يونيو 2019.

كما اكد المعهد القومى للبحوث الفلكية قد صرح بأنه طبقاً للحسابات الفلكية توقيت رمضان في كافة الدول العربية، سيكون يوم 6 مايو 2019، وتنتظر الامة الاسلامية الرؤية الشرعية لهلال رمضان و التى تتم يوم 29 شعبان