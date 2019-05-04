استطلاع هلال شهر رمضان 2019 في مصر

قالت دار الإفتاء، في جمهورية مصر العربية، إنها ستعلن أول أيام شهر رمضان 2019 ميلادية الموافق 1440 هجري في احتفال رسمي كبير.

وتقيم دار الإفتاء المصرية احتفالا رسميا يحضره مفتي الديار المصري الدكتور شوقي علام، وذلك مساء غد الأحد الموافق 5 مايو2019. وفق موقع "شبابيك"

ومن المقرر أن يعلن مفتي الديار المصرية أول أيام شهر رمضان خلال كلمته في الحفل الذي تقيمه دار الإفتاء المصرية بعد استطلاع هلال شهر رمضان.

وتتوزع اللجان الشرعية التابعة لدار الإفتاء المصرية في عدد من المحافظات لتحري هلال شهر رمضان 1440 هجرية، حسب ما أعلنت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على فيس بوك.

من جهته، أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية موعد أول يوم لشهر رمضان عام 1440، في عدة بلدان عربية منها مصر والمملكة العربية السعودية وفلسطين، وحددت بدايته يوم الاثنين الموافق 6 مايو لعام 2019 ميلاديا.