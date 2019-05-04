شاهد: لقطات حصرية من مسلسل باب الحارة 10 الجزء العاشر

نشرت شركة "قبنض" المنتجة لمسلسل باب الحارة الجزء العاشر، الاعلان الرسمي للمسلسل على قناتها، ولم يحقق سوى 50 ألف مشاهدة خلال 4 أيام، ما يعني أن المسلسل على شفير الهاوية قبل أن يبدأ.

وضم برومو باب الحارة مشاهد القتل والدمار والصراخ والعويل والمآسي والدماء، المشاهد التي اعتاد عليها السوريون منذ العام 2011، بينما يحتاج هذا الشعب إلى جرعة أمل لا إلى مسلسلات تذكّره بالمآسي التي يعيشها في سوريا.

وتواظب محطة الـ LBC اللبنانية على شراء الأجزاء رغم فشلها في استقطاب الجماهير منذ سنوات طويلة وتفرضها على المشاهد اللبناني الذي ما عاد يقب فروضًا عليه لقدرته على الإنتقاء والتنقل ما بين محطة وأخرى وقناة وأخرى ومنها اليوتيوب.

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(باب الحارة 10) سيعرض على شاشة الـ LBCI اللبنانية، من تأليف مروان قاووق وإخراج محم زهير رجب، وشارك أكثر من 40 نجماً في الجزئ الجديد ومنهم:

نجاح سفكوني، صالح الحايك، زهير عبد الكريم، تيسير إدريس، علي كريم، عادل علي، محمد الشماط، بسام لطفي، أسامة السيد يوسف، مأمون الفرخ، طوني موسى، سلمى المصري، أمانة والي، مرح جبر، هدلى شعراوي وغيرهم.

من جهته، حسم الممثل السوري عباس النوري مشاركته في مسلسل باب الحارة، وقال إن شخصيته أبو عصام انتهت بقرار من بسام الملا ولن يشارك مجددً بأي جرء ولا بأي شيء يخص هذا المسلسل.