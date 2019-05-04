نتائج ثانية إعدادي- موعد نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2019 الترم الثاني جميع المحافظات بالاسم ورقم...

نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2019 الترم الثاني جميع المحافظات، القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية، من المتوقع إعلانها خلال نهاية الشهر الجاري بجميع المدارس، ليتمكن الطلاب من الاستعلام عن نتائج ثانيه إعدادي 2019 بالاسم نهاية العام، من خلال المدارس أو من خلال بوابه نتائج التعليم الأساسي لطلاب المرحلة الإعدادية محافظة القاهرة، حيث لا تزال امتحانات الترم الثاني للصفي الأول والثاني الإعدادي مستمرة حتي نهاية الأسبوع الحالي بجميع المحافظات، وستبدأ أعمال التصحيح خلال الأسبوع القادم.

نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2019

لا تقل أهمية نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2019 أخر العام أهمية عن نتائج الشهادة الإعدادية، حيث يحرص الطلاب على الحصول على اعلي الدرجات في نتيجة الصف الأول الإعدادي، ونتائج ثانية أعدادي ليتمكن من الاستعداد لامتحانات الشهادة الإعدادية وتقويه مستواه العلمي.

وتجدر الإشارة إلى أن امتحانات نتيجة الثاني الإعدادي الترم الثاني 2019 بأغلبية المحافظات سوف تنتهي يوم 10 مايو ، ليتم بعدها البدء في أعمال التصحيح والتدقيق لسرعة إعلان نتائج الامتحانات.

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استعلم عن نتائج الصف الثاني الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس

يمكن لطلاب ثانية إعدادي الاستعلام عن نتائج الصف الثاني الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس الترم الثاني 2019، من خلال الخطوات التالية :

الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم .

اختيار موقع مديرية التربية والتعليم .

أو الدخول على بوابه نتائج التعليم الأساسي، إذا كنت من طلاب القاهرة.

اختيار الخدمات الإلكترونية.

الضغط على نتائج الامتحانات.

إدخال رقم الجلوس.

كتابة الرقم القومي.

الضغط على عرض النتيجة.

نتيجة ثانيه إعدادي الترم الثاني

من المتوقع إعلان نتيجة ثانية إعدادي 2019 بالاسم ورقم الجلوس لمحافظة القاهرة عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي، وعدد قليل من المحافظات ستعلن نتائج الصف الثاني الإعدادي على مواقع مديريات التربية والتعليم، وفي حال عدم رفع نتائج الامتحانات للصف الثاني الإعدادي على الإنترنت يمكن للطلاب الاستعلام عنها بالمدارس .

وتجدر الإشارة إلى أنه من المتوقع ارتفاع نسب النجاح في نتيجة ثانية إعدادي الترم الثاني، نظرا لسهولة الامتحانات في أغلبية المواد طبقا لما أكده العديد من الطلاب، حتى الآن، كما أكدت غرفه عمليات متابعة امتحانات نتيجة المرحلة الإعدادية بأغلبية المحافظات، أنها لم تتلقي شكاوى من جانب الطلاب حول امتحانات الترم الثاني.

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