تراند اليوم : جدول مسلسلات رمضان 2019 القائمة النهائية

جدول مسلسلات رمضان 2019 القائمة النهائية نتعرف عليها من خلال موقعنا الذي نعرض من خلالها جدول مسلسلات رمضان 2019 والعديد من الأعمال الفنية المهمة التي من شأنها إن تكون منافسة للعديد من الأعمال الفنية الأخرى في الوطن العربي، فكما نعلم إن المسلسلات المصرية لها حضور كبير علي الشاشة العربية منذ سنوات طويلة جدا، والتي نتعرف عليها من خلال موقعنا، الذي نرصد من خلالها أهم الأعمال الفنية المصرية، والتي من شأنها أن تكون المنافس الأقوى للعديد من المسلسلات العربي التي بصدد عرضها خلال شهر رمضان الكريم 2019، فالعديد من شركات الإناتج اعلنت عن الإنتهاء من تصوير المسلسلات الرمضانية، فهي بنا نتعرف علي أهم مسلسلات رمضان 2019 المصرية القائمة النهائية.

اسماء مسلسلات رمضان 2019

نتعرف سويا علي أهم الأعمال الفنية التي تم طرحها من قبل شركات الإنتاج الفني المصرية، والتي يشارك فيها العديد من ألمع نجوم الفن المصري مثل عادل أمام احمد السقا، محمد رمضان، فكيف نتعرف علي هذه المسلسلات، وما المعلومات الكاملة حلولها، من هنا كن علي إطلاع علي أهم الأعمال الإنتاجية في مصر.

ونشر الحساب الرسمي للقناة عبر انستجرام، الجدول الذي يضم مواعيد عرض المسلسلات.

حيث من المقرر أن يبدأ بعرض مسرحية جديدة من عروض “مسرح مصر” للفنان أشرف عبد الباقي في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

وبعدها يُعرض مسلسل “قابيل” في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، وهو المسلسل الذي يلعب بطولته كل من أمينة خليل ومحمد فراج ومحمد ممدوح.

أما في تمام الـ11 مساءً فمن المقرر عرض مسلسل “فكرة بمليون جنيه” للفنان الكوميدي علي ربيع وصلاح عبد الله وصابرين.

ويليه في تمام الثانية عشر منتصف الليل مسلسل “شقة فيصل” لكريم محمود عبد العزيز وأيتن عامر وأحمد فتحي.

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أبرز مسلسلات رمضان 2019

استعد عدد كبار من النجوم لدخول السباق الرمضاني، فالفنان محمد رمضان استعد بمسلسل “زلازل” الذى سوف يعرض علي شاشة MBC1 وقناة dmc .

بينما يستمر الفنان أمير كرارة فى تقديم الجزء الثالث لمسلسل ” كلبش” والذى سيعرض على قناة الحياة، والمنتظر أن يلاقى نجاح الجزئي الأول والثاني.

بينما النجم أحمد السقا سيحضر بمسلسل “ولد الغلابة” على قناة MBC 1، وتأتي البطولة الأولى للنجم محمد ممدوح فى مسلسل”قابيل” الذى سيعرض على قناة MBC بعد سلسلة من الأدوار الناجحة فى مواسم رمضانية سابقة.

ويحمل مسلسل هاني سلامة الجديد اسم”قمر هادي” ويعرض على شبكة قنوات on، ليستمر سلامة للسنة الثالثة على التوالي فى تقديم أعمال درامية فى الشهر الكريم.

فى وقت يستعد فيه الفنان ياسر جلال لانتهاء من مسلسل”لمس أكتاف” الذى سيعرض أيضا على قناة on.

ويحافظ الفنان مصطفى شعبان على حضوره الدائم فى دراما رمضان بمسلسل”ابو جبل” المقرر عرضه على قناة الحياة.

ويعود بعد غياب 11 عام الفنان محمد رجب فى مسلسل”علامة استفهام”، ويعرض المسلسل على قناة ON،