تراند اليوم : شاهد:مشاهد نارية في مسلسل باب الحارة 10 الجزء العاشر الحلقة...

تسريب باب الحارة 10 الحلقة الاولي .. شاهد مشاهدة باب الجاره الجزء العاشر الحلقة 1 الاولي , باب الحارة مسلسل سوري حصل علي عدد كبير من المشاهدات في الوطن العربي بعد نجح المسلسل حيث انطلق منذ مدة صناع العمل الشهير في تصوير الجزء العاشر منه مع إحداث تغييرات كبيرة على مضمونه وأبطاله.

وحقق “باب الحارة” منذ انطلاقه في العام 2006 أعلى نسبة مشاهدة، حيث اعتبر السلسلة الدرامية العربية الأطول على الإطلاق لكنه مر بزلات كثيرة وأخطاء عديدة في الأجزاء الأخيرة. منه.