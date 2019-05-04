تراند اليوم : اخبار باب الحارة 10 .. أخبار مسلسل باب الحارة الجزء...

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وطرحت شركة قبنض ميديا” المنشور الاعلان الأول لمسلسل “باب الحارة 10” المتوقع عرضه على قناة إل بي سي أي lbc، لكنه أحدث بلبلة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، على اعتبار أنه جرى تعديل جذري على أبطال العمل الذين يطلون في الجزء العاشر منه.