تراند اليوم : اخبار باب الحارة 10 .. أخبار مسلسل باب الحارة الجزء...

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وطرحت شركة قبنض ميديا” المنشور الاعلان الأول لمسلسل “باب الحارة 10” المتوقع عرضه على قناة إل بي سي أي lbc، لكنه أحدث بلبلة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، على اعتبار أنه جرى تعديل جذري على أبطال العمل الذين يطلون في الجزء العاشر منه.
وسيشهد الجزء الجديد من العمل مشاركة ممثلين مختلفين عن الأبطال المعروفين، ومنهم نظلي الرواس، وسلمى المصري، وقاسم ملحو، ونجاح سفكوني، وفاتح سلمان، وآخرين.
ووفقا لخبراء في القانون فان شركة “قبنض” لا يمكنها أن تعنون عملها باسم “باب الحارة”، لأنّ الاسم محميّ تجاريًّا في العالم لصالح المنتج بسام الملا الذي راسل المحطات الفضائية وحذرها من التبعات القانونية التي قد تتحملها من شراء عرضه بنفس إسمه السابق.