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تراند اليوم : اخبار باب الحارة 10 .. أخبار مسلسل باب الحارة الجزء...

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تعرف معنا علي أخر أخبار باب الحارة 10 ما هي أخبار باب الحارة الجزء العاشر بعد ايام فليلة باب الحارة الجزء العاشر في اول يوم من شهر رمضان 2019 نقدم لكم عبر موقع الخليج 365 أخبار باب الحارة 10 موعد عرض باب الحارة 10 توقيت عرض باب الحارة الجزء العاشر في رمضان .

وطرحت شركة قبنض ميديا” المنشور الاعلان الأول لمسلسل “باب الحارة 10” المتوقع عرضه على قناة إل بي سي أي lbc، لكنه أحدث بلبلة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، على اعتبار أنه جرى تعديل جذري على أبطال العمل الذين يطلون في الجزء العاشر منه.

وأضافت “يبدو أن مسلسل باب الحارة 10 “سيكون حديث الإعلام في رمضان، لأنه شهد خروج أكثر من 90 بالمئة من أبطاله لتنضم إليه وجوه جديدة.
وحقق “باب الحارة” منذ انطلاقه في العام 2006 أعلى نسبة مشاهدة، حيث اعتبر السلسلة الدرامية العربية الأطول على الإطلاق لكنه مر بزلات كثيرة وأخطاء عديدة في الأجزاء الأخيرة. منه.
وفي الجزء الجديد من المسلسل تبرز شخصيات جديدة وتتنوع المهن لسكان الحارة، وتتواصل حكايات الحب والحرب والتعلق بالحارة والدفاع عنها.

وسيشهد الجزء الجديد من العمل مشاركة ممثلين مختلفين عن الأبطال المعروفين، ومنهم نظلي الرواس، وسلمى المصري، وقاسم ملحو، ونجاح سفكوني، وفاتح سلمان، وآخرين.

ووفقا لخبراء في القانون فان شركة “قبنض” لا يمكنها أن تعنون عملها باسم “باب الحارة”، لأنّ الاسم محميّ تجاريًّا في العالم لصالح المنتج بسام الملا الذي راسل المحطات الفضائية وحذرها من التبعات القانونية التي قد تتحملها من شراء عرضه بنفس إسمه السابق.

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