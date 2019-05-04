محمد رمضان وفان دام يتنافسان على لقب "نمبر وان"

يتنافس نجمي الأكشن، العالمي جان كلود فان دام، والمصري محمد رمضان، على لقب "نمبر وان"، حيث يدور صراعٌ مثير بين النجمين اللذين يتنافسان على اللقب خلال التحدّي.

وأعلن النجم العاالمي فان دام عبر إنستغرام، كاشفًا تفاصيل التحدي الذي سيجمع بينه وبين النجم المصري رمضان، قائلًا: " ذهبت إلى مصر لرؤية محمد رمضان، من هو نمبر وان الحقيقى عندما يتعلّق الأمر بالأكشن، انتظروا"، ليرد الأسطورة فى التعليقات: "دعنا نرى.. أنا مستعد".

وينافس محمد رمضان بقوة فى السباق الرمضانى المقبل بمسلسل "زلزال" تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج ابراهيم فخر، وبطولة محمد رمضان وحلا شيحة، ماجد المصرى ونسرين أمين، منى عبد الغنى، هنادى مهنا، حسام داغر ومصطفى منصور ويوسف عثمان وعدد كبير من النجوم، وذلك بحسب ما أورده موقع "اليوم السابع" المصري.

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ويشارُ إلى أنّ أحداث المسلسل تدور حول رجل يشترى منزلا بأقساط محددة المدة والقيمة، وحين يأتى موعد سداد القسط الأخير، يطالب صاحب المنزل بتسجيل البيت باسمه والتنازل عن ملكيته، إلا أن البائع يُماطل إلى أن يقع "زلزال 1992" الذى يلقى فيه الشارى حتفه وينهار المنزل إثر الزلزال وتبعاته، ويتبق من أولاده محمد حربى كرامة الذى يحمل اسم "زلزال"، ويواجه الحياة وحيدًا.